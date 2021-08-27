Çırılçıplak pozlar verdi yaptığını 'bu dünyaya çıplak geldik' diye savundu! Britney Spears çıkarıp çıkarıp bir kenara atıyor

SPEARS NEDEN ÇIPLAK POZ VERDİĞİNİ AÇIKLADI



Kendi vücuduyla ilgili olarak da Spears "Bu dünyaya gelirken çıplaktım ve dürüşt olmak gerekirse, dünyanın ağırlığını sırtımda taşıdığımı hissediyorum ve bu kendimi böyle görmemi sağladı. Kendimi daha hafifken görmek istedim, çıplakken, doğduğum gibiyken. Geri dönüp fotoğrafların çekildiği anlara baktığımda kendimi en saf halimle görmek çılgın bir psikoloji…"