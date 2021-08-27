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    • Magazin
    • 27.08.2021 16:39
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    • 27.08.2021 16:39
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    Çırılçıplak pozlar verdi yaptığını 'bu dünyaya çıplak geldik' diye savundu! Britney Spears çıkarıp çıkarıp bir kenara atıyor

    Şaşalı kariyerinde bir anda dibi gören, çeşitli psikolojik sorunlar ve madde bağımlılığıyla mücadele eden Britney Spears son mücadelesini öz babası Jamie Spears'a karşı verdi. Uzun bir süredir babası Jamie Spears’e karşı vasilik mücadelesi veren ve sonunda mahkemede bu mücadelesini kazanan 39 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Britney Spears, sonrasında verdiği çırılçıplak fotoğraflarla çok konuşulmuştu. Ve Nihayet Spears bu fotoğraflara bir açıklama getirdi.

    ’Bu dünyaya çıplak geldik’

    Çırılçıplak pozlar verdi yaptığını 'bu dünyaya çıplak geldik' diye savundu! Britney Spears çıkarıp çıkarıp bir kenara atıyor... Amerikalı şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini devam ederken sosyal medyayı aktif halde kullanıyor. 39 yaşındaki şarkıcı sık sık paylaştığı yarı çıplak fotoğraflarla gündemde. Bu tercihi nedeniyle hayranlarını endişelendiren Spears konuya açıklık getirdi. İşte Britney Spears'ın o açıklamaları.

    Uzun bir süredir babası Jamie Spears'e karşı vasilik mücadelesi veren ve sonunda mahkemede bu mücadelesini kazanan 39 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Britney Spears, sosyal medyadan endişe veren çıplak paylaşımlarına açıklık getirdi.

    39 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, henüz genç yaşlarında dünyaca ünlü bir yıldız olmayı başardı. Dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak "en çok satan müzik sanatçılarından" biri olmayı başaran Britney Spears, yıllardır babası Jamie Spears'e karşı vasilik mücadelesi veriyordu.

        Henüz 2003 yılındayken Forbes dergisi tarafından "En Zengin 25 Yaş Altı Ünlüler" listesine girmeyi başarmış olan Spears, 2004 yılında dansçı Kevin Federline ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olan Spears, Ferline'dan 2007'de boşandı. Ardından uzun bir süre bunalıma giren Spears, sonrasında da birçok skandalla gündeme geldi.

        O dönemlerde ise Spears'in babası Jamie Spears, kızı adına tüm kararları alabileceği bir belge hazırlatarak bunu kızına imzalattı. Artık babasından izinsiz nefes bile alamayacak duruma gelen Spears, babasına karşı verdiği vasilik mücadelesini kazandı. Spears, şimdi ise çıplak pozlarıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

        SPEARS'IN ÇIPLAKLIKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

        Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından arka arkaya çıplak fotoğraflarını paylaşarak sevenlerini endişelendiren Britney Spears, konuya bir açıklık getirdi.

            Spears açıklamasında "Size vücudumun başka fotoğraflarını göstermeden önce… Vücudumu sergilemekle ilgili düşüncelerimi anlamanızı istiyorum" dedi. Ardından ünlü şarkıcı "Bence seksi herhangi bir kadın, üstündeki kıyafetten kurtulmak istediğinde hemen tepki vermek epey çarpık.

            Hayır, striptiz kulübünden ya da bir performanstan söz etmiyorum. Sadece pratik meseleden, yazın arabadayken aptal uzun kollu bir gömlek giydiğinizi fark etmekten bahsediyorum." dedi.

            SPEARS NEDEN ÇIPLAK POZ VERDİĞİNİ AÇIKLADI

            Kendi vücuduyla ilgili olarak da Spears "Bu dünyaya gelirken çıplaktım ve dürüşt olmak gerekirse, dünyanın ağırlığını sırtımda taşıdığımı hissediyorum ve bu kendimi böyle görmemi sağladı. Kendimi daha hafifken görmek istedim, çıplakken, doğduğum gibiyken. Geri dönüp fotoğrafların çekildiği anlara baktığımda kendimi en saf halimle görmek çılgın bir psikoloji…"
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            Haberler Magazin Çırılçıplak pozlar verdi yaptığını 'bu dünyaya çıplak geldik' diye savundu! Britney Spears çıkarıp çıkarıp bir kenara atıyor
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