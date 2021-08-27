Çırılçıplak pozlar verdi yaptığını 'bu dünyaya çıplak geldik' diye savundu! Britney Spears çıkarıp çıkarıp bir kenara atıyor... Amerikalı şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini devam ederken sosyal medyayı aktif halde kullanıyor. 39 yaşındaki şarkıcı sık sık paylaştığı yarı çıplak fotoğraflarla gündemde. Bu tercihi nedeniyle hayranlarını endişelendiren Spears konuya açıklık getirdi. İşte Britney Spears'ın o açıklamaları.
Uzun bir süredir babası Jamie Spears'e karşı vasilik mücadelesi veren ve sonunda mahkemede bu mücadelesini kazanan 39 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Britney Spears, sosyal medyadan endişe veren çıplak paylaşımlarına açıklık getirdi.
39 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, henüz genç yaşlarında dünyaca ünlü bir yıldız olmayı başardı. Dünya genelinde 100 milyondan fazla kayıt satarak "en çok satan müzik sanatçılarından" biri olmayı başaran Britney Spears, yıllardır babası Jamie Spears'e karşı vasilik mücadelesi veriyordu.