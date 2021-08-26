Masterchef neden yok? 26 Ağustos bugün Masterchef var mı? TV 8 ekranlarında hafta içi yayınlanan, 16 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için mücadele ettiği Masterchef Türkiye yarışması bu akşam henüz başlamadı. Yarışmayı henüz göremeyenler 26 Ağustos bugün Masterchef var mı sorusuna cevap arıyor.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye, hafta içi ve hafta sonu her gün seyirciyle buluşuyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu'nun bu akşam TV8'de canlı yayınlanacak olması nedeniyle saati ertelendi.
BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?
MasterChef'in 48. bölümü 26 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 21.00'de yayınlanacak.