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    • Magazin
    • 26.08.2021 20:07
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    • 26.08.2021 20:07
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    Masterchef neden yok? 26 Ağustos bugün Masterchef var mı?

    26 Ağustos bugün Masterchef var mı? Masterchef neden yok? TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye’nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Televizyon ekranlarını açanlar bu akşam TV 8 kanalında Masterchef ile karşılaşmadı. Peki; bugün Masterchef var mı? 26 Ağustos Masterchef neden yok?

    takvim.com.tr
    Masterchef neden yok? 26 Ağustos bugün Masterchef var mı?

    Masterchef neden yok? 26 Ağustos bugün Masterchef var mı? TV 8 ekranlarında hafta içi yayınlanan, 16 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için mücadele ettiği Masterchef Türkiye yarışması bu akşam henüz başlamadı. Yarışmayı henüz göremeyenler 26 Ağustos bugün Masterchef var mı sorusuna cevap arıyor.

    MASTERCHEF NEDEN YOK?

    TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye, hafta içi ve hafta sonu her gün seyirciyle buluşuyor. Ancak UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu'nun bu akşam TV8'de canlı yayınlanacak olması nedeniyle saati ertelendi.

    BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

    MasterChef'in 48. bölümü 26 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 21.00'de yayınlanacak.

        MASTERCHEF'TE DÜN NE OLDU?

        Geçtiğimiz gün MasterChef'te gerçekleşen takımlar arasındaki mücadelede kaybeden taraf mavi takım oldu ve dokunulmazlık oyunu oynandı.

        Dokunulmazlık oyununu Hasan Biltekin kazandı ve eleme potasına mavi takım kaptanı Burcu Önal'ı gönderdi. Bunun ardından yarışmacılar eleme potasına bir kişiyi daha göndermek için isim verdi.

        Eleme potasında adı çıkan 2. isim ise Görkem Demiral oldu. MasterChef'in eleme potasında Tunahan Ak, Tahsin Küçük, Burcu Önal ve Görkem Demiral var.
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