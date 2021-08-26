Masterchef neden yok? 26 Ağustos bugün Masterchef var mı? TV 8 ekranlarında hafta içi yayınlanan, 16 yarışmacının en iyi yemeği yapmak için mücadele ettiği Masterchef Türkiye yarışması bu akşam henüz başlamadı. Yarışmayı henüz göremeyenler 26 Ağustos bugün Masterchef var mı sorusuna cevap arıyor.