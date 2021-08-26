Kuruluş Osman'da yılan hikayesine dönmüştü! Kuruluş'a Turgut Alp gelirse... Baltasını hasmının kalbine saplamıştı!

İki sezondur ekranlarda en çok konuşulan dizilerden birisi olan Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor ve birtakım isimler hikayeye veda ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne vakit geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin sonrasında Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Gözler ise yeni sezon evveli yapılacak aktarım haberlerine çevrildi.