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    • Magazin
    • 26.08.2021 14:59
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    • 26.08.2021 14:59
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    Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler babasını bir çırpıda unuttu! Behzat Ç.'nin kızı da oyuncu armut dibine düştü

    Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. Onlardan biri de Erdal Beşikçioğlu. Behzat Ç. olarak hafızalarımızda yer edinen Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin görenleri şaşkına çevirdi. Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı.

    Erdal Beşikçioğlu’nun kızını görenler babasını bir çırpıda unuttu!

    Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler babasını bir çırpıda unuttu! Behzat Ç.'nin kızı da oyuncu armut dibine düştü... Behzat Ç.'de canlandırdığı komiser Behzat karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu oldu çıktı. Fransa'da eğitimine başlayacak olan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle şimdiden herkesi kendisine hayran bıraktı. Hem annesi hem de babası oyuncu olan Derin Beşikçioğlu adından bolca söz ettireceğe benziyor.

    Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin'i görenler şaşkınlıkları gizleyemiyor. Tatbikat Sahnesi'nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.

    Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu'yla evlendi.

        Çiftin Derin ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Çiftin kızları oyunculuğu seçti.

        Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu'na, yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı.

        İŞTE ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KIZI

        Tiyatro eğitimine Strasbourg'da başlayan Beşikçioğlu, bir yandan da İstanbul'da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söyledi:

            "Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede, hem kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim."

            Derin Beşikçioğlu 12 yıl bale eğitimi almış. Ayrıca lise döneminde tiyatro topluluklarıyla birlikte yıl sonu gösterilerine imza atmış.

            Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya başlayacak.

                20 yaşındaki Beşikçioğlu, henüz lise dönemindeyken kendi yazdığı, çektiği ve oynadığı kısa filmiyle Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazanmış.
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                Haberler Magazin Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler babasını bir çırpıda unuttu! Behzat Ç.'nin kızı da oyuncu armut dibine düştü
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