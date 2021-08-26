Erdal Beşikçioğlu'nun kızını görenler babasını bir çırpıda unuttu! Behzat Ç.'nin kızı da oyuncu armut dibine düştü... Behzat Ç.'de canlandırdığı komiser Behzat karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da oyuncu oldu çıktı. Fransa'da eğitimine başlayacak olan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, güzelliğiyle şimdiden herkesi kendisine hayran bıraktı. Hem annesi hem de babası oyuncu olan Derin Beşikçioğlu adından bolca söz ettireceğe benziyor.
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin'i görenler şaşkınlıkları gizleyemiyor. Tatbikat Sahnesi'nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti.
Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu'yla evlendi.