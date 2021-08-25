Nagehan Kaşıkçı’dan eski eşi Necati Şaşmaz'ın sahte rapor iddiasına jet yanıt!

Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim.