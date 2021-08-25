Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.08.2021 15:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 16:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Adına Feriha Koydum'un Rıza'sıydı... Kanserle mücadele eden ünlü oyuncudan kötü haber geldi! Metin Çekmez hayatını kaybetti

    Son dakika haberi ünlü oyuncu Metin Çekmez'den geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan Metin Çekmez, Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Rıza karakteri ile hafızalara kazınmıştı...

    Kanserle mücadele eden ünlü oyuncudan kötü haber!

    Hayatı boyunca birçok yapımda görev alan Metin Çekmez, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tedavi görüyordu. Ünlü oyucu Metin Çekmez'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Çekmez'in ailesinin de cenaze işlemleri için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldiği ifade edildi.

    METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

    Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.
        ABD’den flaş Afganistan açıklaması
        Haberler Magazin SON DAKİKA: Adına Feriha Koydum'un Rıza'sıydı... Kanserle mücadele eden ünlü oyuncudan kötü haber geldi! Metin Çekmez hayatını kaybetti
            SON DAKİKA