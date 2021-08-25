Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.08.2021 15:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.08.2021 16:01
    ABONE OL

    Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı diziler ve hayatı hakkında merak edilenler!

    Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Metin Çekmez'in hayatı ve oynadığı diziler hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü?

    Metin Çekmez kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Birçok ünlü yapımda rol alarak seyircilerin akıllarında yer edinen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki, Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    Usta oyuncu Metin Çekmez vefat etti!

    METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

    Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez sabah saatlerinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Ünlü oyuncu 76 yaşındaydı...

    METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

    Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.

        Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.

        Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.


        Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı..

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’den flaş Afganistan açıklaması
        Haberler Magazin Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı diziler ve hayatı hakkında merak edilenler!
            SON DAKİKA