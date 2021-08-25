Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? Oynadığı diziler ve hayatı hakkında merak edilenler!

Metin Çekmez kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Birçok ünlü yapımda rol alarak seyircilerin akıllarında yer edinen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki, Metin Çekmez kimdir, kaç yaşında? Metin Çekmez neden öldü, hastalığı neydi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Usta oyuncu Metin Çekmez vefat etti!
METİN ÇEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Oyuncu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Metin Çekmez sabah saatlerinde Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu 76 yaşındaydı...
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.