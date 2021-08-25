25 Ağustos Masterchef eleme adayları! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı.

Oylamada ikinci eleme adayı olarak Tahsin belirlendi.

24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ile kırmızı takım, istenilen 7 esnaf lokantası yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Günün yemeklerinden dördünde kırmızı takım, üçünde mavi takım başarılı oldu.

Günün sonunda yemeklerin en az dördünü daha başarılı yapan takım olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.