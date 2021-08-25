25 Ağustos Masterchef eleme adayları! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ağustos Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef programında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarışmaya katılan 16 kişi en iyi yemekleri yaparak jüriden tam puanı almaya çalışıyor. Haftanın ilk eleme adayları d belli oluyor. Peki; Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kimdir?
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMDİR?
Masterchef eleme adayları henüz açıklanmadı. Adaylar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun ardından konuyla ilgili bilgiyi haberimizden bulabilirsiniz.
İlk eleme gününde; bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi.
Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı.
Oylamada ikinci eleme adayı olarak Tahsin belirlendi.
24 AĞUSTOS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ile kırmızı takım, istenilen 7 esnaf lokantası yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
Günün yemeklerinden dördünde kırmızı takım, üçünde mavi takım başarılı oldu.
Günün sonunda yemeklerin en az dördünü daha başarılı yapan takım olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı.
MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
Gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.