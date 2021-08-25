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    • Magazin
    • 25.08.2021 10:35
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    • 25.08.2021 10:35
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    Filiz Akın'ın hastalığı ne? Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sepsis hastalığı nedir, belirtileri neler?

    Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, üç gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. Bu bağlamda binlerce kişi ve sevenleri tarafından, 'Filiz Akın'ın hastalığı sağlık durumu nasıl? Sepsis hastalığı nedir?' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Sepsis hastalığı nedir, belirtileri neler?

    Türk sinemasının yıldız isimlerinden Filiz Akın'ın son dönemde yaşadığı sağlık sorunları hayranlarını korkuttu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hasataneye kaldırılan oyuncunun 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. Peki, Filiz Akın'ın hastalığı ne? Sağlık durumu nasıl? Sepsis hastalığı nedir? İşte konu hakkında detaylar!

    FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Tatil için Miami'de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a döndü. Sağlık durumu iyiye giden ünlü sanatçının normal odaya alındığı öğrenildi.

    Sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendiren Akın, hastaneye yatırıldığı anların videosunu paylaştı. 42 derece ateşle Sepsis'e karşı mücadele veren usta oyuncu videonun altına şu notu düştü:

    "Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan" demiştim.

    "Burada ikinci kez Bodrum'da hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük! Ateş 42… Sepsis'e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim…"

        SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

        Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

        Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

        Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.
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