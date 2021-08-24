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    • 25.08.2021 00:08
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    Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu sevenlerinden mesaj yağdı

    Başrollerini Birkan Sokullu ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabında yayınladığı video ile sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, takipçilerini uyarırken aşının önemine de vurgu yaptı. İşte Ezgi Mola’nın o açıklaması...

    Ezgi Mola’dan kötü haber!

    Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği temizlik hastası Safiye karakteriyle fenomen olan Ezgi Mola'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberler hayranlarını korkuttu.

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Ezgi Mola, Instagram sayfasında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

    "Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Testlerimin bazıları pozitif bazıları negatif. 7 tane test yaptılar bana.

    Risk durumu devam ettiği için negatif çıkana kadar sürekli test yaptıracağım. İki aşı olmamamın avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum. Eklem ağrısı, baş ağrısı, ateş, ya da benzer bir semptom hiçbir şey yok. O yüzden iyi ki iki aşımı yaptırmışım diyorum.

        AŞININ ÖNEMİNE VURGU YAPTI!
        Bir hatırlatma olsun benden de; ne yazık ki yoğun bakım ünitelerinde olan hastaların yüzde 90 hastanın aşısı yok. Yaptırmayanlar ne olur bir kez daha düşünsün. Lütfen yaptırdın"

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Ezgi Mola'nın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Öte yandan Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola'nın ekip arkadaşlarının da sağlık durumu merak edildi.

            Erşan Kuneri setinde başka bir korona vakasına henüz rastlanmadığı, hastalığı ayakta atlatan Ezgi Mola'nın da son günlerde sahnesi olmadığı için ekiple temas etmediği iddia edildi.
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