Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu sevenlerinden mesaj yağdı

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği temizlik hastası Safiye karakteriyle fenomen olan Ezgi Mola'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberler hayranlarını korkuttu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Ezgi Mola, Instagram sayfasında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Testlerimin bazıları pozitif bazıları negatif. 7 tane test yaptılar bana.
Risk durumu devam ettiği için negatif çıkana kadar sürekli test yaptıracağım. İki aşı olmamamın avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum. Eklem ağrısı, baş ağrısı, ateş, ya da benzer bir semptom hiçbir şey yok. O yüzden iyi ki iki aşımı yaptırmışım diyorum.