Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola’dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu sevenlerinden mesaj yağdı

Risk durumu devam ettiği için negatif çıkana kadar sürekli test yaptıracağım. İki aşı olmamamın avantajıyla en ufak bir semptom göstermiyorum. Eklem ağrısı, baş ağrısı, ateş, ya da benzer bir semptom hiçbir şey yok. O yüzden iyi ki iki aşımı yaptırmışım diyorum.