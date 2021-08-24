Müslüm Gürses nasıl öldü? Müslüm Gürses ölüm sebebi nedir?

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı.

İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.