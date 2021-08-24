Müslüm Gürses nasıl öldü? Müslüm Gürses ölüm sebebi nedir? Milyonlarca dinleyeni olan ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in ölüm sebebi araştırılan konulardan birisi oldu. Müslüm Gürses nasıl öldü sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Arabeskin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde dünyaya gelmişti.
MÜSLÜM GÜRSES NASIL ÖLDÜ?
Sanatçı, 1986 yılında ses sanatçısı Muhterem Nur ile dünyaevine girdi ve çiftin çocuğu bulunmuyor.
Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR?
Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında, Adana'da bir çay bahçesinde başladı, aynı zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı.
İlkokuldan mezun olduktan sonra 14 yaşındayken, 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birincilik elde etti. Çukurova Radyosu'nda çalışmaya başladı ve bu dönemde "Gürses" olarak soyadını değiştirirler.