Emine Ün’ün en acı günü! Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

Ünlü oyuncu Emin Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.
Emine Ün, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüs tedavisi gören annesinin vefat ettiğini açıkladı. Ün, sosyal medya hesabında "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gazetecilere, "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" diyen Emine Ün'e sosyal medyada taziye mesajları yağdı.