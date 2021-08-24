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    • Magazin
    • 24.08.2021 20:14
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    • 24.08.2021 21:02
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    Emine Ün’ün en acı günü! Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

    Emine Ün’ün en acı günü! Ünlü oyuncu Emine Ün’ün annesi Müzeyyen Bolverdi, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ün, annesini bugün son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, gözyaşlarına boğuldu.

    Emine Ün’ün en acı günü!

    Ünlü oyuncu Emin Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

    Emine Ün, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak koronavirüs tedavisi gören annesinin vefat ettiğini açıkladı. Ün, sosyal medya hesabında "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan gazetecilere, "Ben iyileştim ama bu sabah annemi kaybettik. Şimdi annemi de alıp çıkacağız hastaneden. Çok üzgünüm" diyen Emine Ün'e sosyal medyada taziye mesajları yağdı.

        Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi'nin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        Defin işlemleri sırasında oyuncu Emine Ün gözyaşlarına boğuldu.

        Ayakta durmakta oldukça güçlük çeken Ün'ü bu acı gününde arkadaşı Ayşe Tolga ve eski eşi Emre Kınay yalnız bırakmadı.
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        Haberler Magazin Emine Ün’ün en acı günü! Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı
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