44 yaşındaki Ece Sükan 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor! Bikinili pozu beğeni butonunu çökertti

Geçmişte moda endüstrisindeki deneyimlerini İstanbul Moda Akademisi'nde anlatan ve NTV kanalında Karl Lagerfeld ve Jean Paul Gaultier ile röportaj yapan bir programa da ev sahipliği yapan Ece Sükan, asıl medyatikliğini 2018 yılında Gülperi adlı dizide Şeyma karakteri ile sağladı. Öte yandan kendi tarzını her dönem konuşturan ve her daim iddiasını koruyan Ece Sükan, hayranlarını bir kez daha yanıltmadı.