44 yaşındaki Ece Sükan 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor! Bikinili pozu beğeni butonunu çökertti... Bir süredir tatilde olan Ece Sükan, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Teknede arkadaşlarıyla keyif yapan model, siyah bikinisiyle göz doldurdu. Gün boyu çektiği video ve fotoğrafları Instagram'dan yayınlayan Sükan'a iltifat mesajları yağdı. Modelin, fiziği kadar bikinisi de övgü aldı. Ece Sükan'ın Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Dünyaca ünlü Türk modellerden biri olan Ece Sükan, giydiği kıyafet ile milyonların aklını başından aldı. Yaptığı çalışmalar ile moda tarihinde önemli bir yer tutmayı başaran Ece Sükan, arkadaşları ile çıktığı tatilde paylaştığı toplu fotoğrafın yıldızı olmayı başardı.
Dekoltesi ve cesur pozu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ece Sükan, tüm sosyal medyayı bir kez daha salladı. Peki, Ece Sükan ne giydi, ne paylaştı?