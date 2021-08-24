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    • Magazin
    • 24.08.2021 16:46
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    • 24.08.2021 16:46
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    44 yaşındaki Ece Sükan 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor! Bikinili pozu beğeni butonunu çökertti

    Ece Sükan'ın tatil pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Türkiye'de moda denince ilk akla gelen isimlerden biri olan 44 yaşındaki ünlü isim Ece sükan İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuduğu tatilinin ardından soluğu Yunan adası Marathi’de aldı. Aralarında ağabeyi Arslan Sükan ve sıkı dostu Alican İçöz’ün de olduğu kalabalık bir grupla tekne kiraladılar. Ünlü model, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda çektirdiği fotoğraflarla olay yarattı. 44 yaşındaki Ece Sükan'ın genç kızlara taş çıkartan fiziği düşman çatlattı.

    Ece Sükan’dan tatil pozları

    44 yaşındaki Ece Sükan 'benim' diyeni cebinden çıkarıyor! Bikinili pozu beğeni butonunu çökertti... Bir süredir tatilde olan Ece Sükan, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Teknede arkadaşlarıyla keyif yapan model, siyah bikinisiyle göz doldurdu. Gün boyu çektiği video ve fotoğrafları Instagram'dan yayınlayan Sükan'a iltifat mesajları yağdı. Modelin, fiziği kadar bikinisi de övgü aldı. Ece Sükan'ın Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Dünyaca ünlü Türk modellerden biri olan Ece Sükan, giydiği kıyafet ile milyonların aklını başından aldı. Yaptığı çalışmalar ile moda tarihinde önemli bir yer tutmayı başaran Ece Sükan, arkadaşları ile çıktığı tatilde paylaştığı toplu fotoğrafın yıldızı olmayı başardı.

    Dekoltesi ve cesur pozu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ece Sükan, tüm sosyal medyayı bir kez daha salladı. Peki, Ece Sükan ne giydi, ne paylaştı?

        Geçtiğimiz yıllarda modellik yapan, şimdilerde ise; stilist, yaratıcı yönetmen ve moda editörü olarak çalışan Ece Sükan, giydikleri yıktı geçti.

        Uzun süredir hem İstanbul'da hem de New York'ta çalışmalarını sürdüren Ece Sükan, 2008 – 2012 yılları arasında Vogue Türkiye'nin baş editörü olarak stil alanında önemli bir yol kat etmişti.

        Dünyada "Türk sokak stili yıldızı" olarak tanınan Ece Sükan, 2009 yılında İstanbul'da "Ece Sukan Vintage" adında bir vintage giyim butiği açtı. Vintage kültürünün Türkiye'ye yayılmasında önemli bir isim olan Ece Sükan, giydikleriyle her dönem olay olmayı başardı.

            Dünyanın pek çok moda bloğunda tarzı ile ele alınan güzel Ece Sükan, bu kez dekolte seçimi ile gündeme geldi.

            Geçmişte moda endüstrisindeki deneyimlerini İstanbul Moda Akademisi'nde anlatan ve NTV kanalında Karl Lagerfeld ve Jean Paul Gaultier ile röportaj yapan bir programa da ev sahipliği yapan Ece Sükan, asıl medyatikliğini 2018 yılında Gülperi adlı dizide Şeyma karakteri ile sağladı. Öte yandan kendi tarzını her dönem konuşturan ve her daim iddiasını koruyan Ece Sükan, hayranlarını bir kez daha yanıltmadı.

            Kış aylarına enerji toplayarak girebilmek için arkadaşları ile uzun bir tatile çıkan Ece Sükan, geçtiğimiz gün tatilinden kareleri takipçileri ile paylaştı. Instagram hesabından göz dolduran paylaşımlar yapan Ece Sükan, dekoltesi derin ile siyah bikinisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

                Güneşin ve denizin tadını bu kez tekneden çıkaran ünlü modelin bronzlaşan teni ve düzgün fiziği ile de göz kamaştırdı. Takipçilerinden yoğun bir destek toplayan Ece Sükan, bikinisi ile de pek çok moda bloggerından geçer not almayı başardı.
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