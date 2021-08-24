Berrak Tüzünataç cinsel içerikli film itirafını uluorta yaptı sosyal medya sallandı! 'Yetişkin içerikli filmler' diye başladı sonra da... Bir süredir Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını. Dobra ve sivri açıklamalarıyla bilinen Berrak Tüzünataç bir Youtube programına konuk oldu ve yetişkin içerikli filmlere dair yaptığı itiraflarla olay yarattı. Berrak Tüzünataç'ın sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.