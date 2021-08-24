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    • Magazin
    • 24.08.2021 10:53
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    • 24.08.2021 10:53
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    Berrak Tüzünataç cinsel içerikli film itirafını uluorta yaptı sosyal medya sallandı! 'Yetişkin içerikli filmler' diye başladı sonra da...

    Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç yine açıklamalarıyla olay yarattı. 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç bir süredir ekranlardan bir projede yer almasa da, gerek açıklamaları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Bir süredir Çeşme'de tatilin ve sıcak havanın tadını çıkaran Berrak Tüzünataç, tatil paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Sonrasında bir Youtube kanalına konuk olan Berrak Tüzünataç'ın cinsel içerikli film itirafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Dobra açıklamalarıyla bilinen Berrak Tüzünataç bakın neler anlattı neler...

    Berrak Tüzünataç’tan sosyal medyayı sallayan itiraf

    Berrak Tüzünataç cinsel içerikli film itirafını uluorta yaptı sosyal medya sallandı! 'Yetişkin içerikli filmler' diye başladı sonra da... Bir süredir Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç yine yaptı yapacağını. Dobra ve sivri açıklamalarıyla bilinen Berrak Tüzünataç bir Youtube programına konuk oldu ve yetişkin içerikli filmlere dair yaptığı itiraflarla olay yarattı. Berrak Tüzünataç'ın sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

    Şimdilerde tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Dobralığıyla tanınan Tüzünataç, cinsel içerikli filmlerle alakalı bir soruya verdiği yanıtla olay yarattı.

        "EROTİK FİLM DAHA CAZİP GELİYOR"

        Her soruya açıklıkla cevap veren Tüzünataç, "Yetişkinlere özel film izler misiniz?" sorusuna cesur bir cevap verdi.

        Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen soru karşısında, o tür filmleri sevmediğini söyledi.

        Tüzünataç, daha çok erotik film sevdiğini belirtti. Tüzünataç, "Yetişkinlere özel filmlerdeki o performans gerçekçi gelmiyor bana, yabancılaşıyorum. Daha çok gerçekçi filmleri tercih ediyorum" dedi.

            Özel hayatıyla ilgili sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Tüzünataç, "Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?" sorusu karşısında da ünlü olduğu için bu isteğinin önüne geçmek zorunda kaldığını söyledi.

            Tüzünataç, bir süre önce meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'yla kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

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            Haberler Magazin Berrak Tüzünataç cinsel içerikli film itirafını uluorta yaptı sosyal medya sallandı! 'Yetişkin içerikli filmler' diye başladı sonra da...
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