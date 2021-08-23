Masterchef 2021 mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?

2021 Masterchef mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 2021 Masterchef heyecanı başladı. Ana kadroda yer alan 16 yarışmacı takım kaptanı olabilmek için mücadele verdi. Yarışmacılar en güzel mantıyı yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki; 2021 Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?
2021 MASTERCHEF MAVİ KIRMIZI TAKIM KADROSU!
Mavi takım kadroları belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?
Burcu mavi takım kaptanı olurken Eren kırmızı takım kaptanı oldu.
MASTERCHEF 16 YARIŞMACI KİMDİR?
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Kaşıkçı
Mert Yılmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen