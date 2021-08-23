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    • Magazin
    • 23.08.2021 21:46
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    • 23.08.2021 23:47
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    Masterchef 2021 mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?

    Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 2021 Masterchef mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef Türkiye heyecanı başlıyor. 16 kişinin kıyasıya yarıştığı mücadelede ilk kaptanlık oyunu için yarışmacıların en lezzetli mantıyı hazırlamaya çalıştı. Yarışmada jürinin seçeceği kaptanların ardından mavi ve kırmızı takım kadrosu da belli olacak: Peki; 2021 Masterchef mavi kırmızı takım kadrosu nasıl? Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?

    takvim.com.tr
    Masterchef 2021 mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?

    2021 Masterchef mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 2021 Masterchef heyecanı başladı. Ana kadroda yer alan 16 yarışmacı takım kaptanı olabilmek için mücadele verdi. Yarışmacılar en güzel mantıyı yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki; 2021 Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?

    2021 MASTERCHEF MAVİ KIRMIZI TAKIM KADROSU!

    Mavi takım kadroları belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

    Burcu mavi takım kaptanı olurken Eren kırmızı takım kaptanı oldu.

    MASTERCHEF 16 YARIŞMACI KİMDİR?

    Fatma Polat

    Milhan Erdem

    Dilara Başaran

    İbrahim Cingözler

    Tunahan Ak

    Şükrü Özsarı

    Hamza Mercimek

    Burcu Önal

    Görkem Demiral

    Hasan Biltekin

    Tahsin Küçük

    Eren Kaşıkçı

    Mert Yılmaz

    Safanur Bol

    Emre Büber

    Sergen Özen
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    Haberler Magazin Masterchef 2021 mavi kırmızı takım kadrosu! Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var?
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