Defne Samyeli için yaş sadece bir sayıdan ibaret! Transparan elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkardı frikikten de kurtulamadı... Gerek giydikleri, gerek fiziği, gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Defne Samyeli bu kez siyah minisiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturdu. Ancak gelin görün ki sahnede ışıkların kurbanı oldu ve frikik vermekten kurtulmadı.