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    • Magazin
    • 24.08.2021 12:47
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    • 24.08.2021 12:47
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    Defne Samyeli için yaş sadece bir sayıdan ibaret! Transparan elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkardı frikikten de kurtulamadı

    Eskilerin spikeri, şimdilerin oyuncu ve şarkıcısı Defne Samyeli sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen 49 yaşındaki Defne Samyeli yine gençlere taş çıkartmasını bildi. Sık sık kızları Derin ve Deren'le kıyaslanan Defne Samyeli, sahne için transparan mini bir elbise tercihi yaptı. Fiziğiyle göz dolduran Defne Samyeli sahnede de ışıkların ve elbisenin azizliğine uğradı. Frikik kurbanı olan Defne Samyeli'nin o anları kameralara böyle yansıdı.

    Defne Samyeli için yaş sadece bir sayıdan ibaret!

    Defne Samyeli için yaş sadece bir sayıdan ibaret! Transparan elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkardı frikikten de kurtulamadı... Gerek giydikleri, gerek fiziği, gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Defne Samyeli bu kez siyah minisiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturdu. Ancak gelin görün ki sahnede ışıkların kurbanı oldu ve frikik vermekten kurtulmadı.

    Şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden eski haber spikeri Defne Samyeli, Bodrum'da sahne aldı. Samyeli'nin iddialı sahne kostümü görenleri şaşırttı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı. Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Samyeli sahne kostümü için iddialı bir seçim yaptı.

        Son dönemlerde Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri sık sık tartışma konusu olurken bu Defne Samyeli de bu gündeme dahil olmuş gibiydi.

        Siyah süper mini ve göğüs dekoltesi olan Samyeli eteğini ise transparan detaylarla süslemişti.

        49 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekerken transparan elbisesiyle sahnedeki rahat halleri de gözlerden kaçmadı.

            Samyeli sahne öncesi pozlarını paylaşınca kızlarından da beğeni topladı.

            Güzelliğiyle göz kamaştıran şarkıcının sahnedeki rahat halleri de seyircilerin gözünden kaçmadı.

            Transparan elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Samyeli, sahne ışıklarının kurbanı olunca frikik vermekten kurtulamadı.
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            Haberler Magazin Defne Samyeli için yaş sadece bir sayıdan ibaret! Transparan elbisesiyle 20'likleri cebinden çıkardı frikikten de kurtulamadı
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