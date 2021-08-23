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    • Magazin
    • 23.08.2021 16:34
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    • 23.08.2021 16:34
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    Şeyma Subaşı diyor ki 'şimdiye kadarki favorim!' Artık hiç bir şeyden çekincesi yok öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı

    Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcılıkla suçlandığı dönemde ilişkini sonlandırmış ancak bir süre sonra tekrar bir araya gelmişti. Sevgilisiyle tekrar barışan Subaşı, Bodrum'da tatilinden yaptığı her paylaşımla ayrı bir olay yarattı. Orman yangınlarının sürdüğü sırada teknede parti düzenlediği iddia edilen yine aynı dönemde annesiyle karşılıklı göbek attığı videosunu yayınlayan Şeyma Subaşı bu kez bikinili paylaşımıyla olay oldu.

    Şeyma Subaşı diyor ki ’şimdiye kadarki favorim!’

    Şeyma Subaşı diyor ki 'şimdiye kadarki favorim!' Artık hiç bir şeyden çekincesi yok öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı... Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süre Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'nın tatili bitti ama yankıları bitmek bilmedi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kez bikinili kareleriyle gündemde. Ünlü isim, önceki gün de siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları.

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum tatiline devam eden Şeyma Subaşı'dan yeni fotoğraflar geldi. Bikinili pozlarını paylaşan Subaşı, fotoğraflarına "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü.

    Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Subaşı ile Bodrum'a giden bonkör sevgili, lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiralamıştı.

        Tatilinden kesitleri sık sık paylaşan ünlü isim, bu kez siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti. Subaşı, fotoğraflarına, "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü. Subaşı'nın paylaşımları 100 binden fazla beğeni aldı.

        Ayrılık döneminde Instagram hesabı açan ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Mısırlı iş insanı, ilk paylaşımında 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisine aşkını dile getirmişti.

        "SENİ SEVİYORUM"

        Alsaloussi, "Seni bulduğum için şanslıyım aşkım. Seninle dünyayı yeni bir şekilde deneyimlemeliyim. Bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayata. Seni seviyorum" şeklinde romantik bir paylaşıma imza atmıştı.

            Keyfinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisi ile birlikte verdiği pozları yayınladı ve kısa sürede 10 binden fazla beğeni almıştı.

            Öte yandan günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) olan bir villada kalan ikiliden Şeyma, havuz keyifini takipçileriyle paylaşmıştı.

            Mavi bikinisiyle çilekli tart yerken poz veren Subaşı, paylaşımında; "Beni tanıyan herkes yemeyi ne kadar sevdiğimi bilir" ifadelerini kullanmıştı.

                Ünlü isim, sözlerine; "Bu dünyanın lezzetlerinden zevk alıyorum. Ve bence tat alma duygumuz bizi hayata bağlayan şeylerden biri. Bu yüzden kilo almaktan korktuğu için yemekten kaçan insanları hiç anlamıyorum. Yemekten keyif alıyorum ve inan bana bu korkuyu düşünmüyorum bile. Bu ara metabolizmamın 30'lu yaşlarda yavaşlayacağını söyleyenler için, 'Üzgünüm olmadı" diye devam etmişti.
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                Haberler Magazin Şeyma Subaşı diyor ki 'şimdiye kadarki favorim!' Artık hiç bir şeyden çekincesi yok öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı
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