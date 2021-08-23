Şeyma Subaşı diyor ki 'şimdiye kadarki favorim!' Artık hiç bir şeyden çekincesi yok öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı... Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süre Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'nın tatili bitti ama yankıları bitmek bilmedi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı bu kez bikinili kareleriyle gündemde. Ünlü isim, önceki gün de siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımları.