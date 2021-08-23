Hadise yine aşık yine olay! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e doğum günü hediyesi diye bakın ne yaptı gözlerinden kalp fışkırıyor

Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'İn Öyle Bir Doğum Günü Kutladı Ki Görenler Şok Oldu!

Artık aşkını gizli yaşamak yerine herkes ile paylaşmayı tercih eden Hadise en son sevgilisinin doğum gününde açıkladı. Yüzündeki gülümsemenin asıl sebebinin sevgilisi olduğunu işaret eden paylaşım ile herkesin dikkatlerini çekti. Öyle samimi pozlar verdi ki kısa sürede magazin gündemini alt üst etti.