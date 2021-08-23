Hadise yine aşık yine olay! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e doğum günü hediyesi diye bakın ne yaptı gözlerinden kalp fışkırıyor... İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Tulum'a gitmişti. Ünlü şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü çiftin bu kez de Mehmet Dinçerler'in doğum günü partisindeki fotoğraflar ortaya çıktı. Ortada ise gözlerden kaçmayan bir detay vardı.
Hadise yeni sevgilisinin doğum gününe öyle bir kutlama hazırladı ki resmen görenler şok oldu. Adeta akıllara durgunluk verecek nitelikte olan doğum günü kutlaması hazırladı ki görenler acaba eski sevgilisine gönderme mi diye düşündü! Güzel şarkıcı Hadise son zamanlarda Kaan Yıldırım ile ayrılık olaylarından hemen sonra yeni bir aşka yelken açması ile gündemde yerini alan bir isim oldu.
Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırma kararı alan Kaan Yıldırım ile Hadise tam 1,5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı almışlardı. Aşk acısı çok sürer gibi düşünülse bile çok kısa sürede geride bırakarak, yerini yeni bir aşka yelken açmak ile buldu. Son zamanlarda günlünü Gloria Jean's Coffees'in sahibi olan Mehmet Dinçer'e kaptıran Hadise'nin ilişkisi Meksika'da yaptıkları tatil ile ortaya çıkmıştı.