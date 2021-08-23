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    • Magazin
    • 23.08.2021 15:18
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    • 23.08.2021 15:18
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    Hadise yine aşık yine olay! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e doğum günü hediyesi diye bakın ne yaptı gözlerinden kalp fışkırıyor

    Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'la uzun bir süre yaşadığı aşkın ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı. Kaan Yıldırım'la olan ayrılığın hemen ardından gelen bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken çift Maldivler'de tatilin tadını çıkarmıştı. Görüntülendiklerinde kameralardan köşe bucak kaçan Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti bu kez Mehmet Dinçerler'in doğum günü partisinde bir araya geldi. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e hediyesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

    Hadise yine aşık yine olay!

    Hadise yine aşık yine olay! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'e doğum günü hediyesi diye bakın ne yaptı gözlerinden kalp fışkırıyor... İş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle Tulum'a gitmişti. Ünlü şarkıcı, tatilde Dinçerler'e verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü çiftin bu kez de Mehmet Dinçerler'in doğum günü partisindeki fotoğraflar ortaya çıktı. Ortada ise gözlerden kaçmayan bir detay vardı.

    Hadise yeni sevgilisinin doğum gününe öyle bir kutlama hazırladı ki resmen görenler şok oldu. Adeta akıllara durgunluk verecek nitelikte olan doğum günü kutlaması hazırladı ki görenler acaba eski sevgilisine gönderme mi diye düşündü! Güzel şarkıcı Hadise son zamanlarda Kaan Yıldırım ile ayrılık olaylarından hemen sonra yeni bir aşka yelken açması ile gündemde yerini alan bir isim oldu.

    Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırma kararı alan Kaan Yıldırım ile Hadise tam 1,5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı almışlardı. Aşk acısı çok sürer gibi düşünülse bile çok kısa sürede geride bırakarak, yerini yeni bir aşka yelken açmak ile buldu. Son zamanlarda günlünü Gloria Jean's Coffees'in sahibi olan Mehmet Dinçer'e kaptıran Hadise'nin ilişkisi Meksika'da yaptıkları tatil ile ortaya çıkmıştı.

        Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'İn Öyle Bir Doğum Günü Kutladı Ki Görenler Şok Oldu!

        Artık aşkını gizli yaşamak yerine herkes ile paylaşmayı tercih eden Hadise en son sevgilisinin doğum gününde açıkladı. Yüzündeki gülümsemenin asıl sebebinin sevgilisi olduğunu işaret eden paylaşım ile herkesin dikkatlerini çekti. Öyle samimi pozlar verdi ki kısa sürede magazin gündemini alt üst etti.

        Dinçerler'in doğum günü pastasındaki detay Instagram takipçilerinin dikkatlerden kaçmadı.

        Hadise ve Mehmet Dinçerler'in isimlerinin baş harflerinin üzerinde yazdığı çikolatalar da pastanın yanında yer aldı.

            Oyuncu Kaan Yıldırım ile beraber evlilik hazırlıkları yapmaları beklenirken bir anda ayrılma kararı alan ikiliden sonra Hadise'nin aradığı aşkı Mehmet Dinçer'de bulması dikkatlerden kaçmadı. Bodrum'da tatilde olduğu sıralarda beraber görüntülenen ikilinin de aşkı gerçekleşmiş ve kanıtlanmıştı. Hadise hayranları tarafından Tulum sınırlarında yakalanan ikili bir restoranda yemek yerken görüntülenmişlerdi. 22 Ağustos 2021 tarihinde öyle bir doğum günü hazırladı ki Mehmet Dinçer'in pastasında yazan M ve H harfleri de dikkatlerden kaçmadı.

            Sevgilisinin doğum gününe ait resimleri sosyal medya hesabından paylaşırken altına düştüğü not da kısa sürede yankıya neden oldu. ' Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!' ile aşkını herkese ilan etti. Kısa sürede binlerce beğeni alırken sevgilisinin 33 yaşına girmesi dikkatlerden kaçmadı. İkili beraber resimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Herkesin hayranı olduğu Hadise kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli gibi sorular en merak edilenler arasında yer aldı.
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