22 Ağustos Mavi Dolunay burçlara etkileri nelerdir? Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak...

Mavi Dolunay Nedir?

Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir. Her sene toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 seneının Ağustos ayında çoktan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir.

Mavi Ay, gök bilimcileri doğrultusundan, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tariflenen ender bir tabiat hadiyi olarak nitelendiriliyor.

Dünya'da ortaya gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep bulunduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler doğrultusundan Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Esasında Ay'ın rengi değişmemekte, fakat toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.