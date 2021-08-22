22 Ağustos Mavi Dolunay burçlara etkileri nelerdir? Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak...

Astrolojinin gündeminde olan ve yakından takip edilen tabiat olaylarından Mavi Dolunay amacıyla geri sayım başladı. Jüpiter ve Satürn gezegenlerine yakın gerçekleşecek olan 2021 Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi Dolunay hangi burçları etkileyecek? Peki Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak burçlarına etkileri nelerdir? Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir. Her sene toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 seneının Ağustos ayında çoktan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir.
Mavi Dolunay Ne Zaman?
Merakla beklenilen Mavi Dolunay, 22 Ağustos Piyasa gününde saat 15:01'de Kova Burcunun 29 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Mutlu bir raslantı eseri Ay gene gezegenlere, bu sefer Jüpiter ve Satürn'e yakın olacak.
Mavi Dolunay Nedir?
Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir. Her sene toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 seneının Ağustos ayında çoktan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir.
Mavi Ay, gök bilimcileri doğrultusundan, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tariflenen ender bir tabiat hadiyi olarak nitelendiriliyor.
Dünya'da ortaya gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep bulunduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler doğrultusundan Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Esasında Ay'ın rengi değişmemekte, fakat toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.