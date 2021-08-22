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    • Magazin
    • 22.08.2021 16:36
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    • 22.08.2021 16:36
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    22 Ağustos Mavi Dolunay burçlara etkileri nelerdir? Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak...

    2,5 senede bir kez gerçekleşen harikulade tabiat hadiselerindan biri olarak gösterilen Mavi Dolunay amacıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Astroloji tutkunları doğrultusundan yakından takip edilen Mavi Dolunay olayında 12 adet dolunay ortaya gelmektedir. Mavi Dolunay bilhassa Kova burcu etkisinde olacak. Burçları ve astrolojik hadiseleri yakından takip edenler Mavi Dolunay amacıyla şuandan bekleyişe başladı. Peki Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak burçlarına etkileri nelerdir?

    takvim.com.tr
    22 Ağustos Mavi Dolunay burçlara etkileri nelerdir?

    Astrolojinin gündeminde olan ve yakından takip edilen tabiat olaylarından Mavi Dolunay amacıyla geri sayım başladı. Jüpiter ve Satürn gezegenlerine yakın gerçekleşecek olan 2021 Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Mavi Dolunay hangi burçları etkileyecek? Peki Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak burçlarına etkileri nelerdir? Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir. Her sene toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 seneının Ağustos ayında çoktan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir.

    Mavi Dolunay Ne Zaman?

    Merakla beklenilen Mavi Dolunay, 22 Ağustos Piyasa gününde saat 15:01'de Kova Burcunun 29 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Mutlu bir raslantı eseri Ay gene gezegenlere, bu sefer Jüpiter ve Satürn'e yakın olacak.

    Mavi Dolunay Nedir?

    Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir. Her sene toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 seneının Ağustos ayında çoktan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan tabiat hadiyi, bir ay içersinde çoktan ikinci dolunayın yaşanması manasına gelir.

    Mavi Ay, gök bilimcileri doğrultusundan, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tariflenen ender bir tabiat hadiyi olarak nitelendiriliyor.

    Dünya'da ortaya gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep bulunduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler doğrultusundan Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Esasında Ay'ın rengi değişmemekte, fakat toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

        Mavi Dolunay'ın Burçlara Etkileri

        22 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay Kova'nın son derecesinde olmasından Kova burcu konularının yani özgürlük, teknoloji, havacılık, astroloji konularına vurgu yapıyor.

        KOÇ: BUGÜN aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

        BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak çevre kaybettirebilir.

        İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda farklı yeniliklere ihtiyacınız var.

        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor.

        ASLAN: ENERJİNİZİ ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

        BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyerek öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişeden uzak yaşam tarzını benimsemek isteyeceksiniz. Çalışacağınız kişilerin yaklaşımlarını önemsemelisiniz.

        TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir gün. Uzun süredir beklediğiniz zeminleri hazırlamak zorundasınız.

        AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınızda aniden sinirlenebiliyorsunuz. Olayları hızlı kombine edebiliyorsunuz.

        YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; donanıma sahip olmanıza rağmen, kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz. Bugün, partnerinizin size iddia etmesine izin vermek istemeyeceksiniz.

        OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Çevrenize sakin davranırsanız kazanacaksınız.

        KOVA: BUGÜN, maddi ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin zorluklar çıkarması sonucu, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Huzursuz olmanız için neden yok.

        BALIK: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Çelişkiler sizi zorlayacak.
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        Haberler Magazin 22 Ağustos Mavi Dolunay burçlara etkileri nelerdir? Mavi Dolunay Yay, Terazi, Aslan, Oğlak, Akrep, Balık, İkizler, Kova, Koç, Başak...
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