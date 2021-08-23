Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?

23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu? Masterchef kaptanlık kim kazandı? Masterchef Türkiye programında heyecan başlıyor. 16 yarışmacının birden en iyisi olmak için mücadele edeceği Masterchef'te ana kadronun mücadelesi ekranlara geliyor. Şeflere karşı en iyi yemekleri yapmak isteyenler kaptanlık mücadelesine girecek. Peki; 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?