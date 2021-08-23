Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?

23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu? Masterchef kaptanlık kim kazandı? Masterchef Türkiye programında heyecan başlıyor. 16 yarışmacının birden en iyisi olmak için mücadele edeceği Masterchef'te ana kadronun mücadelesi ekranlara geliyor. Şeflere karşı en iyi yemekleri yapmak isteyenler kaptanlık mücadelesine girecek. Peki; 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?
MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanı henüz belli olmadı. Kaptan açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz!
MASTERCHEF 16 YARIŞMACI KİMDİR?
Fatma Polat
Milhan Erdem
Dilara Başaran
İbrahim Cingözler
Tunahan Ak
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Burcu Önal
Görkem Demiral
Hasan Biltekin
Tahsin Küçük
Eren Kaşıkçı
Mert Yılmaz
Safanur Bol
Emre Büber
Sergen Özen