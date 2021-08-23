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    • Magazin
    • 23.08.2021 21:16
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    • 23.08.2021 21:16
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    Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?

    Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos tarihli Masterchef Türkiye programında 16 yarışmacı birden kıyasıya mücadeleye girişti. Ana kadroya dahil olan 16 yarışmacı ilk kez birlikte yarıştı. Yarışmacılar kaptanlık oyununda tüm hünerlerini sergileyerek jürinin karşısına çıktı. Peki; 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?

    23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu? Masterchef kaptanlık kim kazandı? Masterchef Türkiye programında heyecan başlıyor. 16 yarışmacının birden en iyisi olmak için mücadele edeceği Masterchef'te ana kadronun mücadelesi ekranlara geliyor. Şeflere karşı en iyi yemekleri yapmak isteyenler kaptanlık mücadelesine girecek. Peki; 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?

    MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

    Mavi takımın kaptanı henüz belli olmadı. Kaptan açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz!

    MASTERCHEF 16 YARIŞMACI KİMDİR?

    Fatma Polat

    Milhan Erdem

    Dilara Başaran

    İbrahim Cingözler

    Tunahan Ak

    Şükrü Özsarı

    Hamza Mercimek

    Burcu Önal

    Görkem Demiral

    Hasan Biltekin

    Tahsin Küçük

    Eren Kaşıkçı

    Mert Yılmaz

    Safanur Bol

    Emre Büber

    Sergen Özen
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    Haberler Magazin Masterchef kaptanlık kim kazandı? 23 Ağustos Masterchef kaptan kim oldu?
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