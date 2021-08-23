Kerem Bürsin geri döndü! Hande Erçel’in biricik aşkı sosyal medya hesabına kavuştu bakın ilk paylaşımı ne oldu

Kerem Bürsin'in geçen günlerde 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına ulaşılamadı.
Hesabının dondurulduğu veya kapatıldığı iddia edilen oyuncu, Twitter'da soru yağmuruna tutuldu.
Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kulandı.
ETKİN OLMAYAN HESAP İDDİASI
Bir takipçisinin Instagram'da etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemesi üzerine bu paylaşıma da yanıt veren oyuncu, sorunun öyle bir şey olmadığını ve birkaç gün içerisinde sosyal medya platformuna yeniden döneceğini söyledi.