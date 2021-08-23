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    • Magazin
    • 23.08.2021 21:36
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    • 23.08.2021 21:37
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    Kerem Bürsin geri döndü! Hande Erçel’in biricik aşkı sosyal medya hesabına kavuştu bakın ilk paylaşımı ne oldu

    Kerem Bürsin geri döndü! Meslektaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçen günlerde bilinmeyen bir nedenle Instagram hesabı kapatıldı. Twitter’da soru yağmuruna tutulan Bürsin, konuyla ilgili "Ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kulandı. Konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaşan ve destek talebinde bulunan Bürsin, hesabına kavuştu. Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı ise bakın ne oldu...

    Kerem Bürsin geri döndü!

    Kerem Bürsin'in geçen günlerde 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına ulaşılamadı.

    Hesabının dondurulduğu veya kapatıldığı iddia edilen oyuncu, Twitter'da soru yağmuruna tutuldu.

    Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kulandı.

    ETKİN OLMAYAN HESAP İDDİASI
    Bir takipçisinin Instagram'da etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemesi üzerine bu paylaşıma da yanıt veren oyuncu, sorunun öyle bir şey olmadığını ve birkaç gün içerisinde sosyal medya platformuna yeniden döneceğini söyledi.

        3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABA ULAŞILAMIYOR
        Konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaşan ve destek talebinde bulunan Bürsin, hesabına kavuştu.

        Ünlü oyuncu, çektiği bir videoyu Instagram'ın resmi hesabını etiketleyerek paylaştı. Söz konusu videoda oldukça keyifli görünen Bürsin, "Geri geldim" ifadelerini kullandı.

        Bürsin'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken hayranları yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncunun Instagram hesabına kavuşmasını kutladı.
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        Haberler Magazin Kerem Bürsin geri döndü! Hande Erçel’in biricik aşkı sosyal medya hesabına kavuştu bakın ilk paylaşımı ne oldu
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