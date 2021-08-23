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    • Magazin
    • 23.08.2021 14:20
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    • 23.08.2021 14:26
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    Deniz Akkaya teslim oldu, cezaevinde yatacak!

    Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini sosyal medya hesabından duyuran Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararı çıkartılan ve bu kararı hiçe sayan Deniz Akkaya, teslim oldu. Ünlü manken Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak. Akkaya'nın avukatı, sosyal medya hesabından haberi doğrulayan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

    Deniz Akkaya cezaevinde!

    Ünlü manken Deniz Akkaya, cezaevine girdi. Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak.

    Akkaya'nın avukatı, sosyal medya hesabından haberi doğrular bir açıklama yaptı...

    "TESLİM OLDU"

    "Müvekkil Deniz AKKAYA hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz AKKAYA teslim olmuştur.

    Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir.

    DENİZ AKKAYA VEKİLİ AV. MUHAMMED FATİH TAŞCI

        NE OLMUŞTU?

        Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci, bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.

        Canlı yayında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde 'eltisi' diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı. Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.

        DENİZ AKKAYA'DAN SELİN CİĞERCİ'YE FUHUŞ GÖNDERMESİ

        Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya, Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:


            "Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."

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