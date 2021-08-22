Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen ve bir yandan da sevindiren haber! Çukurova'da 4. sezon öncesi iki veda bir de bomba transfer!

4. sezon hazırlıklarını devam ettiren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de aktarım gelişmesi yaşandı. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon amacıyla çalışmalara başladı. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...
2 VEDA
Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.
BOMBA TRANSFER
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor. Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti.