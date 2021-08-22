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    • Magazin
    • 23.08.2021 08:55
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    • 23.08.2021 08:55
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    Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen ve bir yandan da sevindiren haber! Çukurova'da 4. sezon öncesi iki veda bir de bomba transfer!

    Bir Zamanlar Çukurova'da hem mutluluk hem üzüntü yaratan gelişme! Hande Soral'dan sonra şimdi de... Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ilerlemeler yaşanmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon evveli kulislerde pek çok aktarım iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a öneri götürüldü. Ünlü oyuncu ise öneriyi kabul etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    4. sezon öncesi iki veda bir de transfer! Bir Zamanlar Çukurova’da üzen gelişme…

    4. sezon hazırlıklarını devam ettiren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de aktarım gelişmesi yaşandı. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden olmuştu. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon amacıyla çalışmalara başladı. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

    2 VEDA

    Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.

    BOMBA TRANSFER

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor. Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

    Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat dizi 4. sezon için sete çıktı. Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

        Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Bir Zamanlar Çukurova oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon (4. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Çukurova dördüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlayacak?

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat dizi 4. sezon için sete çıktı. Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

        "BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON İÇİN SETE ÇIKTI!

        3 sezon boyunca Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', 4.Sezonuna ilk günkü heyecanla hazırlandı."

        Buna göre dizinin yeni sezonu hangi gün başlayacak tam belli değil. Fakat paylaşım 18 Ağustos tarihinde yapılmıştır. Haliyle yakın zamanda 4. sezonun başlama tarihi açıklanabilir. Dediğimiz gibi henüz yeni sezon tarihi açıklanmadı. Yeni bölümlerin Eylül-Ekim ayı gibi yayınlanması bekleniyor.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

        Bir Zamanlar Çukurova dizisi hafta içi her Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Demir ve Fikret'in dostluğu düşmanla baş etmeye yetecek mi? Ümit oyununu sürdürmeye kararlı annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır.

        Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!Fikret bir kez daha Demir'e dost elini uzatıyor. Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

        Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

        Hakan Gümüşoğlu (İbrahim Çelikkol): Lojistik bir firmanın sahibidir.

        Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

        Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

        Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen ve bir yandan da sevindiren haber! Çukurova'da 4. sezon öncesi iki veda bir de bomba transfer!
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