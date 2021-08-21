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    • Magazin
    • 21.08.2021 12:10
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    • 21.08.2021 12:10
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    Yoğun bakıma kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var! Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu...

    Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşi Şafak Özbir'le evli olan, 57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde, beyin kanaması geçirmişti. Çağrılan ilk yardım ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Akusta ardından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Mesut Akusta'nın son sağlık durumu herkes tarafından merak edilirken son dakika bilgisi geldi. Acil ameliyata alınan usta oyuncu, bugün uyandırılacak. İşte Mesut Akusta'ın hastalığı ve son sağlık durumuyla ilgili detaylar...

    Yoğun bakıma kaldırılan Mesut Akusta’dan haber var!

    Yoğun bakıma kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var! Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu... Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Eşi Şafak Özbir'in Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrasında Mesut Akusta'nın son sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 57 yaşındaki usta oyuncunun uyandırılması bekleniyor. İşte detaylar..

    Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    ÜÇ SAATLİK OPERASYON

    Ameliyata alınan 57 yaşındaki Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi görüyor.

        EŞİ AÇIKLADI

        Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

        USTA OYUNCUDAN HABER VAR

        Hürriyet'in haberine göre; Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilerin ardından oyuncunun, bugün uyandırılacağı ortaya çıktı.

        Ameliyatı başarılı geçen 'Teşkilat' dizisinin yıldızının, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.
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