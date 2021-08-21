Yoğun bakıma kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var! Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu... Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Eşi Şafak Özbir'in Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrasında Mesut Akusta'nın son sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 57 yaşındaki usta oyuncunun uyandırılması bekleniyor. İşte detaylar..
Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÜÇ SAATLİK OPERASYON
Ameliyata alınan 57 yaşındaki Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakımda tedavi görüyor.