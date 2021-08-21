Yoğun bakıma kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var! Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'nın son sağlık durumu... Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Eşi Şafak Özbir'in Instagram hesabından yaptığı açıklama sonrasında Mesut Akusta'nın son sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 57 yaşındaki usta oyuncunun uyandırılması bekleniyor. İşte detaylar..