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    • Magazin
    • 21.08.2021 12:00
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    • 21.08.2021 12:00
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    Çukurova'da arka arkaya ayrılıklar! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi o da gidiyor

    Duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini her bölümüyle ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri çok yakında başlıyor. Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da iki veda bir de transfer gelişmesi yaşandı. Hande Soral'ın da veda haberi izleyicileri üzen gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova'ya pek çok ünlü isim veda etti. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran diziye yeni isimler katılacak. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakteriyle dahil oldu.

    Çukurova’da yeni dönemin ayak sesleri!

    Çukurova'da arka arkaya ayrılıklar! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi o da gidiyor. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezonla birlikte yeni bir dönem başlayacak. Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon öncesi kulislerde pek çok transfer iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü. Teklifi kabul eden ünlü oyuncu Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

    ŞOK EDEN VEDA

    Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

    HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

    İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

    2 VEDA

    Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.

        BOMBA TRANSFER

        Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor.

        Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

        Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi.

            Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti.

            İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

            İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi. Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.

            Birçok film ve dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un ilk oyunculuk deneyimi ise 2008 yılında çekilen Pars:Narkoterör filmi ile oldu. İbrahim Çelikkol bu filmde Şamil Baturay karakterine hayat verdi. Daha sonra sırasıyla M.A.T, Keskin Bıçak ve Karadağlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 2011-12 yıllarında TV ekranında yayınlanan İffet dizisinde Cemil Özdemir karakterine hayat verdi.
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            Haberler Magazin Çukurova'da arka arkaya ayrılıklar! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi o da gidiyor
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