Çukurova'da arka arkaya ayrılıklar! Melike İpek Yalova, Murat Ünalmış derken şimdi o da gidiyor. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezonla birlikte yeni bir dönem başlayacak. Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Bir Zamanlar Çukurova'da 4. sezon öncesi kulislerde pek çok transfer iddiası konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TV 8'de bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü. Teklifi kabul eden ünlü oyuncu Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

ŞOK EDEN VEDA

Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı. Dizide doktor Ümit karakterine hayat veren Hande Soral'ın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.