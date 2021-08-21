Sevenlerini güldüren haber! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Efsane programa geri sayım başladı!

Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen, işlediği konularla Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geri sayım sürüyor. Programın sevenlerine müjdeli haber geldi. Heyecanlandıran paylaşımı Müge Anlı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Yaptığı ilk paylaşımda 'Kavuşmamıza çok az kaldı...' diyen Müge Anlı'nın 19 Ağustos tarihinde yaptığı yeni paylaşımda programın ne zaman başlayacağı belli oldu.
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.
13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu.