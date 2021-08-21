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    • Magazin
    • 21.08.2021 12:36
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    • 21.08.2021 12:36
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    Sevenlerini güldüren haber! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Efsane programa geri sayım başladı!

    Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV’nin sevilen ve izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümleri için geri sayım başladı. Gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından birisi olan programın yeni sezonu için tarih verildi. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Müge Anlı; yeni bölümler için paylaşım yaptı. Program bu sezon 14. sezonuyla ekranlarda olacak.

    takvim.com.tr
    Sevenlerini güldüren haber! Müge Anlı ne zaman başlayacak?

    Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen, işlediği konularla Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geri sayım sürüyor. Programın sevenlerine müjdeli haber geldi. Heyecanlandıran paylaşımı Müge Anlı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Yaptığı ilk paylaşımda 'Kavuşmamıza çok az kaldı...' diyen Müge Anlı'nın 19 Ağustos tarihinde yaptığı yeni paylaşımda programın ne zaman başlayacağı belli oldu.

    MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayımlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara vermişti.

    13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, sevilen sunucu sosyal medya hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihini duyurdu.

        Instagram hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Kavuşmamıza çok az kaldı..." dedi.

        19 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda ise "Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" ifadelerini kullandı.

        Böylelikle programın 29 Ağustos Pazartesi başlayacağı anlaşıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon ilk bölümü 29 Ağustos günü yayınlanacak.

        MÜGE ANLI KİMDİR?

        Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.

        Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

        Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.

        Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.

            Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.

            Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
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