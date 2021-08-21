Tez gelesin beyim! Turgut Alp Kuruluş Osman için adeta dönüm noktası olacak! Hasmı da pusatından nasibini alacak. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 3. sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Sezon finali bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'dan müjdeli bir haber almıştı. Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in diziden ayrılması akıllara Turgut Alp ne zaman geri dönecek sorusunu getirdi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun diziye dönsün şeklindeki yorumlar sosyal medya platformlarında dile getiriliyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri sırasında Turgut Alp'in yer aldığı belgelerle biliniyor. Ayrıca yeni sezon öncesi diziye gelecek isimler heyecanla bekleniyor.

YENİ PROJESİ KONUŞULUYORDU

Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.