Mehmet Yalçınkaya 'İlk defa böyle bir şey yapıyorum' dedi Masterchef'te Rabia Nur Çamurlu'ya teklif etti! Atı alan Üsküdar'ı geçti... MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezonda performansı ile şeflerin dikkatini çeken isimlerden biri Rabia Nur Çamurlu oldu. Genç yarışmacı yedeklerden ana kadroya girmek için ter dökecek ancak çoktan hayat yüzüne güldü bile. Masterchef'teki jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın teklifi çok konuşulacak cinsten.