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    • Magazin
    • 21.08.2021 15:08
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    • 21.08.2021 15:08
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    Mehmet Yalçınkaya 'İlk defa böyle bir şey yapıyorum' dedi Masterchef'te Rabia Nur Çamurlu'ya teklif etti! Atı alan Üsküdar'ı geçti

    Masterchef ana kadro seçmeleri tamamlandı ancak pek çok yarışmacı daha şimdiden gündeme damgasını vurdu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Masterchef kariyerini gastronomi alanında sürdürmek isteyenler için büyük bir basamak görevi görüyor. Yarışmacılar seçilmese de ve ya finale kalamasa da atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Onlardan biri de ana kadroya giremeyen Rabia Nur Çamurlu oldu. Mehmet Yalçınkaya bakın Rabia Nur Çamurlu'ya ne teklif etti.

    Mehmet Şef’ten Rabia’ya sürpriz teklif

    Mehmet Yalçınkaya 'İlk defa böyle bir şey yapıyorum' dedi Masterchef'te Rabia Nur Çamurlu'ya teklif etti! Atı alan Üsküdar'ı geçti... MasterChef Türkiye'nin ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezonda performansı ile şeflerin dikkatini çeken isimlerden biri Rabia Nur Çamurlu oldu. Genç yarışmacı yedeklerden ana kadroya girmek için ter dökecek ancak çoktan hayat yüzüne güldü bile. Masterchef'teki jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın teklifi çok konuşulacak cinsten.

    Mehmet Yalçınkaya, jüri üyesi olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde açıklamasıyla dikkat çekti.

    Yalçınkaya, "Çok erken benim söyleyeceğim şey, bunu fazla yapmam. Eğer 'MasterChef Türkiye'ye yedeklerden de katılamazsan ben sana iş teklif ediyorum" diyerek, Rabia Nur hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        "GERÇEKTEN Mİ?"

        Bu sözler karşısında duygulanan Rabia Nur'u, yarışmacı arkadaşları alkışla destek verdi. Mehmet Şef'in sözlerine inanamayan Rabia Nur, "Gerçekten mi?" şeklinde cevap verebildi.

        Aslında üçüncü olduğu için üzülmesi gerektiğini ama şeflerden övgü dolu sözleri duyduktan sonra çok mutlu olduğu belirten yarışmacı, yarışmacı arkadaşlarına başarılar diledi.

        MasterChef Rabia Nur Çamurlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Yaşına göre performansı ile büyük dikkat çeken Rabia Nur Çamurlu şeflerden övgü toplamaya devam ediyor. MasterChef Rabia Nur Çamurlu kimdir? MasterChef Rabia Nur kaç yaşında, aslen nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 21 yaşında olan Rabia Nur aslen Rizelidir. İşte hakkında tüm merak edilenler...

            MASTERCHEF RABİA NUR ÇAMURLU KİMDİR?

            21 yaşında olan Rabia Nur aslen Rizelidir.

            Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Rabia Nur, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir.

            2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.
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