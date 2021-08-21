Sadakatsiz'de seyirciyi galeyena getirecek gelişme! Tüm yollar ayrılığa çıktı iki kritik isimden biri... Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen Sadakatsiz'de sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi. Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddiaların yanında dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini ve Melis Sezen'in projedeki durumunun Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünden netlik kazanacağını belirtelim.

VEDA MI EDECEK?

Sadakatsiz'de 2. sezon öncesi yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi.