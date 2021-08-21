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    • Magazin
    • 21.08.2021 12:44
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    • 21.08.2021 12:44
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    Sadakatsiz'de seyirciyi galeyena getirecek gelişme! Tüm yollar ayrılığa çıktı iki kritik isimden biri...

    Sadakatsiz'de 2. sezon öncesi yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İlk sezonda sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 1. sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın kaza geçirmesi akıllara "Hangisi ölecek?" sorusunu getirirken kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor. Ancak konu hakkında detayların netleşmediğini de ifade edelim.

    Sadakatsiz’de flaş veda gelişmesi!

    Sadakatsiz'de seyirciyi galeyena getirecek gelişme! Tüm yollar ayrılığa çıktı iki kritik isimden biri... Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen Sadakatsiz'de sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yaratmıştı. Dizinin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni sezonun ilk bölümüne çevrildi. Özellikle son günlerde kulislerde Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin kazadan öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddiaların yanında dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmediğini ve Melis Sezen'in projedeki durumunun Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümünden netlik kazanacağını belirtelim.

    VEDA MI EDECEK?

    Sadakatsiz'de 2. sezon öncesi yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi.

    İlk sezonda sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

    KAZA SAHNESİ ŞOK ETTİ

    1. sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın kaza geçirmesi akıllara "Hangisi ölecek?" sorusunu getirirken kulislerde yeni iddialar dolaşmaya başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinin sezon finali bölümünde Derin ve Asya'nın arabasının kaza yapması şok etkisi yarattı ve izleyiciler neler olacağını merak ediyor.

        İDDİALAR KONUŞULUYOR

        Özellikle kulislerde son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda eden isimlerden birisi olacağı öne sürülüyor. Ancak konu hakkında detayların netleşmediğini de ifade edelim.

        MELİS SEZEN KİMDİR?

        Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşıyor.

        Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söyledi.

            12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

            2017-2018 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.

            2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
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            Haberler Magazin Sadakatsiz'de seyirciyi galeyena getirecek gelişme! Tüm yollar ayrılığa çıktı iki kritik isimden biri...
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