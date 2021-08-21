Gönül Dağı'nda biten bitene! Talihsizliğin ancak bu kadarı olur denilen ayrılıklar yaşanacak. 1. sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Kadroda yer alan iki kilit ismin değişmesiyle birlikte dengelere değişecek. Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip ediliyor. Projede dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Haziran ayında Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak. Ayrıca ünlü oyuncu Cemre Melis Çınar'ın gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisi verildi.

BEKLENMEDİK VEDA

İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.