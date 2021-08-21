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    • Magazin
    • 21.08.2021 09:59
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    • 21.08.2021 09:59
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    Gönül Dağı'nda biten bitene! Talihsizliğin ancak bu kadarı olur denilen ayrılıklar yaşanacak

    2. sezon çekimleri dün başlayan Gönül Dağı'nda bu sezon seyircileri şaşırtacak ayrılık gelişmeleri peş peşe yaşanacak. TRT 1 ekranlarının cumartesilerine damgasını vuran yapımlarından birisi olan Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gönül Dağı dizisinin son 10 bölümünde kadroya dahil olan ve Fadime karakteriyle adından söz ettiren Cemre Melis Çınar projeye veda ediyor. İlk sezondan itibaren çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezon için henüz yeni bir isim dahil olup olmadığı henüz belli olmadı. Sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru ekranlarda olması bekleniyor.

    Gönül Dağı’nda bir veda daha!

    Gönül Dağı'nda biten bitene! Talihsizliğin ancak bu kadarı olur denilen ayrılıklar yaşanacak. 1. sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Kadroda yer alan iki kilit ismin değişmesiyle birlikte dengelere değişecek. Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip ediliyor. Projede dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Haziran ayında Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak. Ayrıca ünlü oyuncu Cemre Melis Çınar'ın gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı bilgisi verildi.

    BEKLENMEDİK VEDA

    İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gönül Dağı'nda can sıkacak bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü ismin 2. sezon öncesi gidişi seyirciyi şok etti.

    Başka bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yavaş yavaş yer almaya başladı. TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Utku Ateş'in sezon sonu veda ettiği diziden bir isim daha ayrıldı. 10 bölümdür Fadime karakteriyle isminden çok bahsettiren Cemre Melis Çınar 2. sezonda dizinin kadrosunda yer almayacak.

        Ayrıca ünlü oyuncu Cemre Melis Çınar'ın gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

        YENİ SEZON HEYECANI

        TRT 1 ekranlarında bu sezona damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Gönül Dağı Mayıs ayının son haftasına yayınlanan sezon finali bölümüyle yaz tatiline girdi.

        Duygu ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisinde ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü.

            Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana gelmişti.

            Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katılmıştı.

            Ancak Cam Tavanlar dizisinin final yapmasının hemen ardından akıllara acaba Utku Ateş, Gönül Dağı'na geri dönecek mi ihtimali geldi.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda biten bitene! Talihsizliğin ancak bu kadarı olur denilen ayrılıklar yaşanacak
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