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    • Magazin
    • 21.08.2021 17:14
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    • 21.08.2021 17:14
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    Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? 2021 Masterchef yarışmacıları kimdir? (15 yarışmacı isimleri)

    Masterchef yarışmacıları kimdir? Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? Masterchef Türkiye’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezon öncesi yapılan eleme turlarıyla kıyasıya yarışa başlayacak 15 kişi belli oldu. Yeni bölümleriyle TV 8’de yayınlanan Masterchef 15 yarışmacı kim? Masterchef yarışmacıları kimdir? İşte yanıtı!

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    Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? 2021 Masterchef yarışmacıları kimdir? 15 yarışmacı isimleri

    Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? Masterchef yarışmacıları kimdir? Masterchef Türkiye yeni sezon bölümleriyle TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Programda yılın büyük şefi olmak için yarışacak 15 kişi de eleme turlarıyla belli oldu. Peki; Masterchef yarışmacıları kimdir? Masterchef 15 yarışmacı kim oldu?

    MASTERCHEF 15 YARIŞMACI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'nin 42. bölümü ekranlara geldi. Eleme turu heyecanının devam ettiği MasterChef 2021'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıların iddiası dikkat çekti. Kadroya katılmak isteyen yarışmacılar şefler karşısında hünerlerini sergiledi.

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. yarışmacı da bu akşam belli oldu. MasterChef'te ana kadroya giren 15. yarışmacı Emre oldu.

    MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

    1.Masterchef Safanur Bol
    2.Masterchef Mert Yılmaz
    3.Masterchef Eren Kaşıkçı
    4.Masterchef Tahsin Küçük


    5.Masterchef Hasan Biltekin
    6.Masterchef Görkem Demiral
    7.Masterchef Burcu Önal

        8.Masterchef Hamza Mercimek
        9. Masterchef Fatma Polat
        10.Masterchef Milhan Erdem


        11.Masterchef Dilara Başaran
        12.Masterchef İbrahim Cingözler
        13.Masterchef Tunahan Ak
        14.Masterchef Şükrü Özsarı
        15. Masterchef Emre Büber
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