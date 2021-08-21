Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? 2021 Masterchef yarışmacıları kimdir? (15 yarışmacı isimleri)

Masterchef 15 yarışmacı kim oldu? Masterchef yarışmacıları kimdir? Masterchef Türkiye yeni sezon bölümleriyle TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Programda yılın büyük şefi olmak için yarışacak 15 kişi de eleme turlarıyla belli oldu. Peki; Masterchef yarışmacıları kimdir? Masterchef 15 yarışmacı kim oldu?