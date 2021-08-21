Bu kez daha sert esecek! Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan şahane teklif! O dizide oynayacak. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor finalinde birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın yeni projesi kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Geçtiğimiz aylada Galataport'ta yapılan Survivor finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu açıklamıştı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında.

FİNALE KALMIŞTI

Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.