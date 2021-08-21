Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılan katılana! Adı senaryosu castı her şeyi değişti şimdi de... Bu sezon Uyanış Büyük Selçuklu adıyla ekranlarda olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu başta olmak üzere her şeyi tamamen değişecek. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. 2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ayın sonunda sete çıkacak olan dizide Fahriye Evcen'in aksiyon derslerine başladı. Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor.