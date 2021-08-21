Gökçe Bahadır'da ateş bacayı sardı! Sevgilisi çok tanıdık çıktı el ele yakalandı! Ne Kerem Tunçeri ne de Yiannis Magkos... Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Yaprak Dökümü gibi dizilerle tanıdığımız Gökçe Bahadır'ın yüzü aşkta gülmüyordu bir süredir. Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, kalbini aşka yeniden açtı. Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele böyle görüntülendi.
Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.
Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.