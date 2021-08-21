Gökçe Bahadır'da ateş bacayı sardı! Sevgilisi çok tanıdık çıktı el ele yakalandı! Ne Kerem Tunçeri ne de Yiannis Magkos

"YALAN HABER!"

Öte yandan 39 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın geçtiğimiz yıl eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin, birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahadır, "Arkadaşlar tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, onun için yalan haberdi." açıklamasını yapmıştı.

Tunçeri ise, "Hiç tanımadığım bir kişiyle saçma detaylar uydurularak, haber yapılması beni hem üzdü hem de yordu. Bu asılsız haberlere itibar edilmemesi ve geçirdiğimiz zor günlerde daha vicdanlı olunmasını diliyorum." şeklinde konuşmuştu.