Mahmut Tuncer'in otopark kavgası karakolda bitti: Aracını buraya çekme çizeriz





TANIDIKLARIM VAR İSTEDİĞİNİ ARA

Olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen Tuncer ailesi ve Diren'in ifadelerine başvuruldu. Diren, Tuncer ailesinin kendisine hakaret ettiğini, "Aracınızı çizeriz" gibi sözlerle tehditler savurduğunu ve ünlü türkücünün "Tanıdıklarım var, istediğini ara" dediğini ileri sürdü. Taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.