Başlamadan resti çekti 'yokum' dedi! Aziz dizisini sekteye uğratacak gelişme! Çukur'dan gelecek ismi de duyurdu. Show TV ekranlarında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aziz dizisinde daha proje başlamadan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Son olarak Ramo dizisinde başrolde yer alan Murat Yıldırım ile Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez projede Melisa Şenolsun da Efnan karakterine hayat verecekti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun proje daha başlamadan yapım şirketiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası gözler Efnan karakterini kimin oynayacağına çevrildi.

BAŞROLLER BELLİ OLDU

Eylül ayında yeni sezonda Show TV ekranlarında başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı.