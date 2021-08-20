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    • 20.08.2021 13:39
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    • 20.08.2021 14:42
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    Başlamadan resti çekti 'yokum' dedi! Aziz dizisini sekteye uğratacak gelişme! Çukur'dan gelecek ismi de duyurdu

    Eylül ayında yeni sezonda Show TV ekranlarında başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı. Ancak bu hafta oyunculardan birinin dizinin kadrosuna katılmasıyla ilgili pürüz çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sözleşmedeki bazı problemlerden ötürü Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun canlandıracağı Efnan karakterini kimin oynacağı merak konusu olmaya başladı.

    Ünlü isim hangi dizide oynayacak?

    Başlamadan resti çekti 'yokum' dedi! Aziz dizisini sekteye uğratacak gelişme! Çukur'dan gelecek ismi de duyurdu. Show TV ekranlarında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aziz dizisinde daha proje başlamadan beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Son olarak Ramo dizisinde başrolde yer alan Murat Yıldırım ile Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez projede Melisa Şenolsun da Efnan karakterine hayat verecekti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı ve ünlü oyuncu Melisa Şenolsun proje daha başlamadan yapım şirketiyle birlikte ayrılma kararı aldı. Bu gelişme sonrası gözler Efnan karakterini kimin oynayacağına çevrildi.

    BAŞROLLER BELLİ OLDU

    Eylül ayında yeni sezonda Show TV ekranlarında başlaması beklenen Aziz dizisinin başrolleri belli oldu. Bir süre önce projenin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Melisa Şenolsun'un oynayacağı ortaya çıkmıştı.

    Ancak bu hafta oyunculardan birinin dizinin kadrosuna katılmasıyla ilgili pürüz çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sözleşmedeki bazı problemlerden ötürü Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aziz dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı.

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    Yaşanan bu gelişmenin ardından ünlü oyuncunun canlandıracağı Efnan karakterini kimin oynacağı merak konusu olmaya başladı.

        MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

        Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir.

        Umutlar tükendi!

        Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

        Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

            Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Güzellik algısını şöyle anlatıyor: Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum. Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum.

            Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor. Umut Evirgen'in ikinci uzun metraj filminde yer alacak.

            OYNADIĞI DİZİLER

            2015 Tatlı Küçük Yalancılar
            2015-2016 Kiralık Aşk
            2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz
            2018 Nefes Nefese
            2020 Menajerimi Ara
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