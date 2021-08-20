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    • Magazin
    • 20.08.2021 16:32
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    • 20.08.2021 16:32
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    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterlerle gerilim hat safhada! Büyük gün gelip çatıyor

    Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen La Casa De Papel dizisinde 5. sezon tarihi netlik kazandı. Netflix Türkiye tarafından dizinin yayın tarihiyle ilgili önemli bir paylaşım yapıldı ve müjdeli haber izleyicilerle paylaşıldı. Netflix açıklamasında 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. 5. sezon için geri sayım sürerken yeni sezonda meydana gelecek gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahminler arasında yer alıyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte o tarih...

    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak?

    5. sezonuyla heyecan yaratacak olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi duyuruldu. Seyirciler bu tarihi merak ediyor. Son olarak 4 sezonuyla izleyicisiyle buluşan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. Netflix Türkiye geçtiğimiz aylarda La Casa De Papel'in 5. sezonu hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bir fotoğraf paylaştı. Pek çok sitede de heyecanı ayyuka çıkaran bir olay yaşanacağı ve efsane bir karakterin hikayeye katılacağı konuşuluyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    5. SEZON AÇIKLAMASI

    Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

    İşte merak edilenler;

    Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerine yer verdi.

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

        6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

            7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılır. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

            8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
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