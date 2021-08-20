La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni karakterlerle gerilim hat safhada! Büyük gün gelip çatıyor

5. sezonuyla heyecan yaratacak olan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi duyuruldu. Seyirciler bu tarihi merak ediyor. Son olarak 4 sezonuyla izleyicisiyle buluşan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için geri sayım başladı. Netflix Türkiye geçtiğimiz aylarda La Casa De Papel'in 5. sezonu hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bir fotoğraf paylaştı. Pek çok sitede de heyecanı ayyuka çıkaran bir olay yaşanacağı ve efsane bir karakterin hikayeye katılacağı konuşuluyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

5. SEZON AÇIKLAMASI

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağı belirtildi.

İşte merak edilenler;