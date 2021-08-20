Gülşen giyinse de olay giyinmese de kendinden geçti! Gülşen'den ayna karşısında sütyensiz 'kardeşim helikopter' dansı... Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, Gülşen, son olara Instagram'ından öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Gülşen, bu kez de ayna karşısında yaptığı dansla dikkat çekti. Gülşen'in ev haliyle çektiği 'Kardeşim helikopter' şarkısı eşliğinde dans ettiği videosunda sütyensiz giydiği hırka dikkatlerden kaçmadı.