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    • Magazin
    • 20.08.2021 16:27
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    • 20.08.2021 17:49
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    Gülşen giyinse de olay giyinmese de kendinden geçti! Gülşen'den ayna karşısında sütyensiz 'kardeşim helikopter' dansı

    Her yaptığı olay olan başarılı sanatçı Gülşen, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılında prodüktör Ozan Çolakoğlu'yla evlenen, 2017 yılında ilk çocuğu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen geçtiğimiz günlerde sahnede giydiği kıyafetle çok konuşulmuştu. Şimdiyse Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündemde. Sahnede tercih ettiği kıyafetlerle son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu kez de ayna karşısında yaptığı dansla dikkat çekti.

    Gülşen’den ’Kardeşim Helikopter’ dansı!

    Gülşen giyinse de olay giyinmese de kendinden geçti! Gülşen'den ayna karşısında sütyensiz 'kardeşim helikopter' dansı... Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, Gülşen, son olara Instagram'ından öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık birbirine girdi. Gülşen, bu kez de ayna karşısında yaptığı dansla dikkat çekti. Gülşen'in ev haliyle çektiği 'Kardeşim helikopter' şarkısı eşliğinde dans ettiği videosunda sütyensiz giydiği hırka dikkatlerden kaçmadı.

    Gülşen uzun süredir sahnede giydiği kostümlerle gündemdeki yerini koruyordu.

    İddialı kıyafetleri ile hayranlarını büyüleyen ünlü şarkıcıya tepki gösterenler de oldu.

        Sahnede tüm güzenlliğini cürretkarca sergileyen gülşen eleştirilerden kurutlamadı. Pek çok kişi sahne kıyafetlerini 'fazla' buldu.

        Sanatçı arkadaşları tarafından desteklenen Gülşen'e Hande Yener de destek vererek o da sahnede iddialı kıyafetler giyeceğini açıkladı.

        Sütyensiz hırkasının bir düğmesini ilikleyip ayna karşısına gelen Gülşen "Kardeşim helikopter" şarkısında dans etti.

        Gülşen, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. "Kardeşim helikopter" şarkısıyla dans eden Gülşen'in ev hali de dikkat çekti.
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            Haberler Magazin Gülşen giyinse de olay giyinmese de kendinden geçti! Gülşen'den ayna karşısında sütyensiz 'kardeşim helikopter' dansı
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