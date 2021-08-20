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    • 20.08.2021 16:56
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    • 20.08.2021 17:13
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    Şafak Özbir Akusta kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir?

    Mesut Akusta eşi Şafak Özbir Akusta kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir? Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Mesut Akusta geçirdiği beyin kanamasıyla tedavi altına alınırken, usta oyuncunun eşi Şafak Özbir kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Usta oyuncu Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirmişti. Akusta’nın eşi Şafak Özbir, Esra Erol’un görümcesi olarak biliniyor.

    takvim.com.tr
    Şafak Özbir Akusta kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir?

    Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir? Şafak Özbir Akusta kimdir, kaç yaşındadır? Son olarak TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta'dan kötü haber gelmişti. Ünlü oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Peki; Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir, kaç yaşındadır?

    ŞAFAK ÖZBİR KİMDİR?

    Şafak Özbir, Esra Erol'un görümcesi olarak biliniyor. Özbir, İdris Özbir'in kızıdır. İş adamı Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir. Şafak Özbir 03 Haziran 2016 tarihinde ünlü oyuncu Mesut Akusta ile evlenmiştir. Şafak Özbir baba tarafından aslen Kars'lıdır.

    MESUT AKUSTA KİMDİR?

    Mesut Akusta 22 Şubat 1964'te Konya'da dünyaya geldi. Babasının vefatının üzerine ailesi ile birlikte Ankara'ya taşındı ve orada yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

    Oyuncu Mesut Akusta'dan üzücü haber

    Edebiyat ve sanat fakültesini kazanan Akusta, çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992'de Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'nda yer aldı. 1997'de Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol alan oyuncu Akusta, çeşitli müzakerelerde bulundu.

    İlk defa ekran karşısına 1993'te 'Son Söz Sevginin' dizisi ile geçti. İlk defa rol aldığı film ise 1998 yapımlı 'Her Şey Çok Güzel Olacak'tır. 2000'li yıllardan itibaren çok sayıda film ve dizide oynayan Akusta, yeteneği ile ekranların sevilen bir ismi haline geldi.

        ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        1993 - Son Söz Sevginin (Dizi)

        1998 - Deli Yürek (Dizi)

        1998 - Affet Bizi Hocam (Dizi)

        1998 - Her Şey Çok Güzel Olacak (Film)

        2001 - Güz Gülleri (Dizi)

        2001 - Benimle Evlenir misin? (Dizi)

        2003 - Kurşun Yarası (Dizi)

        2004 - Çocuklar Ne Olacak (Dizi)

        2006 - Cenneti Beklerken (Film)

        2006 - Karagümrük Yanıyor (Dizi)

        2007 - Sessiz Fırtına (Dizi)

        2008 - İpsiz Recep (Dizi)

        2009, 2011 - Ezel (Dizi)

        2009-2011 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi)

        2009 - Umut (Film)

        2011 - Ay Tutulması (Dizi)

        2012 -Dağ (Film)

        2013 - Gitme Baba (Film)

        2013 - Karagül (Dizi)

        2015 - Kanlı Postal (Film)

        2016 - Köroğlu (Dizi)

        2017 - Yıldızlar Şahidim (Dizi)

        Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

        2017 - Ölene Kadar (Dizi)

        2017–2018 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Dizi)

        2018 - Börü (Film)

        2019 - 7. Koğuştaki Mucize (Film)

        2019 - Yüzleşme (Dizi)

        2020 - Babil (Dizi)

        2021 - Teşkilat (Dizi)
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