Şafak Özbir Akusta kimdir, kaç yaşındadır? Mesut Akusta eşi Şafak Özbir kimdir?

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta 22 Şubat 1964'te Konya'da dünyaya geldi. Babasının vefatının üzerine ailesi ile birlikte Ankara'ya taşındı ve orada yaşamaya başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

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Edebiyat ve sanat fakültesini kazanan Akusta, çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992'de Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'nda yer aldı. 1997'de Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol alan oyuncu Akusta, çeşitli müzakerelerde bulundu.

İlk defa ekran karşısına 1993'te 'Son Söz Sevginin' dizisi ile geçti. İlk defa rol aldığı film ise 1998 yapımlı 'Her Şey Çok Güzel Olacak'tır. 2000'li yıllardan itibaren çok sayıda film ve dizide oynayan Akusta, yeteneği ile ekranların sevilen bir ismi haline geldi.