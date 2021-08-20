Kuruluş Osman'dan sonra büyük ivme yakalayacak tarihi dizi! Başrolleri dahil her şey böyle aktarıldı. Yakında sete çıkacak Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Bozdağ Film imzalı Destan dizisinin kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Dönem dizisinin kadrosunda Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Buse Meral, Elif Doğan ve Deniz Barut gibi başarılı isimler dahil olmuştu. Hercai dizisinin sevilen ismi Ebru Şahin'in bu sezon rol alacağı yeni proje belli oldu. Ebru Şahin, Bozkır Arslanı Celaleddin ve Kuruluş Osman başarılı tarihi dizilerin yapım şirketi Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Destan adlı diziyle el sıkışmıştı. Diziye son olarak Meltem Pamirtan'ın da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

DESTAN İLE DÖNÜYOR

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu bir süredir gelen teklifleri değerlendiriyordu.