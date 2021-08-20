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    • Magazin
    • 20.08.2021 16:13
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    • 20.08.2021 16:13
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    Hande Erçel paraları yok gibi bikinilerine saçıyor bir ailenin geçimi fiyatına! Bikiniye bu kadar verilir mi Hande?

    Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan yeşil bikinisiyle plajda arz-ı endam eden Hande Erçel'in düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in giydiği bikinin fiyatı dudak uçuklattı. Kendisini birbirinden seksi hale getirdiği bikinileri kaç para? Duyacağını fiyatlara kendinizi hazırlayın.

    Hande Erçel’in bikinileri dudak uçuklatıyor

    Hande Erçel paraları yok gibi bikinilerine saçıyor bir ailenin geçimi fiyatına! Bikiniye bu kadar verilir mi Hande?... Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizsinin final yapmasının ardından kız arkdaşlarıyla Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparak attı. Hande Erçel'in tatilde giydiği iki bikini sosyal medyada gündem oldu. Kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Hande Erçel'in bikinisinin fiyatı şaşırttı.

    Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı ve güzel başrol oyuncusu Hande Erçel bu kez de giydiği bikinilerle gündeme geldi. Ancak bu kez gündeme gelen konu Hande Erçel'in bikinilerinin fiyatı oldu. Dudak uçuklatan bikini fiyatları herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

    Ünlü ve güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak FOX TV ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Eda" karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı ve çıkmaya da devam ediyor.

        Bu dizide başarılı ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, kariyerindeki en büyük çıkışı da bu diziyle birlikte yakaladı. Diziden rol arkadaşı Kerem Bürsin ile dizi başladıktan sonra aşk yaşadığı iddialarıyla geçtiğimiz dönemlerde sık sık gündeme gelen Hande Erçel, Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyerek bu iddiaları her defasında yalanlamıştı.

        Ancak ikilinin samimi pozları, sosyal medyadan da birbirlerine çok samimi davranmaları, ikili arasındaki aşk iddialarının dinmesini engellemişti. Ardından yer aldıkları dizinin sezon finalinden hemen sonra Maldivler tatiline giden ikili, bu tatil dönüşünde aşklarını da itiraf etmişti.

        Şimdilerde aşklarını doludizgin şekilde yaşayan ikiliden Hande Erçel, dizideki performanslarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem geliyor.

            HER PAYLAŞIMI AYRI BİR OLAY…
            Instagram'da 21 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, bu alanda Türkiye'de liderliği de elinde bulunduruyor. Türkiye'de en fazla Instagram takipçisine sahip oyuncu olan Hande Erçel'in her bir paylaşımı bu nedenle apayrı bir olay oluyor. Her paylaşımıyla gündeme gelen Hande Erçel, bu kez de geçtiğimiz gün giydiği bikinileriyle gündeme geldi.

            "BİR TERLİĞE O KADAR PARA VERİLİR Mİ?"

            Her hareketi ayrı olay olan Erçel, geçtiğimiz gün tatilden pozlarını paylaştı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başaran Hande Erçel'in giydiği bikiniler olay olurken, Erçel'in iki bikini için verdiği para daha büyük olay oldu.

            Ünlü bir markanın yeşil bikinisini kullanan Erçel'in yeşil bikinisinin fiyatının 1800 TL olduğu öğrenildi.
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                Haberler Magazin Hande Erçel paraları yok gibi bikinilerine saçıyor bir ailenin geçimi fiyatına! Bikiniye bu kadar verilir mi Hande?
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