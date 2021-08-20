Hande Erçel paraları yok gibi bikinilerine saçıyor bir ailenin geçimi fiyatına! Bikiniye bu kadar verilir mi Hande?... Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizsinin final yapmasının ardından kız arkdaşlarıyla Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparak attı. Hande Erçel'in tatilde giydiği iki bikini sosyal medyada gündem oldu. Kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Hande Erçel'in bikinisinin fiyatı şaşırttı.
Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı ve güzel başrol oyuncusu Hande Erçel bu kez de giydiği bikinilerle gündeme geldi. Ancak bu kez gündeme gelen konu Hande Erçel'in bikinilerinin fiyatı oldu. Dudak uçuklatan bikini fiyatları herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Hande Erçel, son olarak FOX TV ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Eda" karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı ve çıkmaya da devam ediyor.