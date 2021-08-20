İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu sonra da 'skandal istiyorum' dedi! Göz göze dize 'Alışıyor musun? Alışamıyorum…'

Katıldığı programlarda cinsellikle ilgili ve erkeklerle ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren İrem Derici'nin şimdilerde aradığı aşkı bulduğu iddiaları sosyal medya ve magazin gündemini sallıyor. Ünlü şarkıcının, kendisi gibi popçu olan Cem Belevi ile Bodrum'da şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia ediliyor.