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    • Magazin
    • 20.08.2021 11:46
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    • 20.08.2021 11:46
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    İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu sonra da 'skandal istiyorum' dedi! Göz göze dize 'Alışıyor musun? Alışamıyorum…'

    Rıza Esendemir'le boşandıktan sonra aşkta bir türlü dikiş tutturamayan İrem Derici yine aşk dedikodularıyla gündemde. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı şu sıralar Instagram'ı kasıp kavuruyor.  Zaman zaman pozları zaman zamanda iddiaları açıklamalarıyla magazin gündeminde kendisine yer bulan İrem Derici bu kez aşk dedikodularıyla gündemde. İrem Derici ile meslektaşı Cem Belevi arasındaki aşk iddiaları gündem güne güçlenmeye devam ediyor. İşte İrem Derici ve Cem Belevi arasında son durum...

    İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu

    İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu sonra da 'skandal istiyorum' dedi! Göz göze dize 'Alışıyor musun? Alışamıyorum…' İrem Derici ile Cem Belevi aşkı mı yaşıyor sorusu ikiliyi yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarının yanıtını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Rıza Esendemir'le boşandıktan sonra Lider Şahin'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren İrem Derici, aşkta dikiş tutturamayanlarda. Öte yandan Cem Belevi, oyuncu Zehra Yılmaz'la evliliğinden eşiğinden dönmüştü. Peki ikili arasında neler oluyor?

    Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici ile meslektaşı Cem Belevi arasındaki aşk iddiaları gündem güne güçlenmeye devam ediyor. Objektiflere takılan İrem Derici'nin açıklamaları kafaları karıştırdı.

    Ünlü popçu İrem Derici, Türkiye'de birçok başarılı şarkıya imza atmış adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Seslendirdiği parçaların yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.

        Birlikte konsere giden ve birbirilerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri anları sosyal medyadan paylaşan ikilinin aşk yaşadığı iddiaları günden güne güçleniyor.

        Öte yandan geçtiğimiz gün kameralara yakalanan İrem Derici'nin gazetecilere yaptığı "skandal" açıklamaları da ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendiriyor.



        Özellikle pandemi sürecinde sosyal medya paylaşımları, katıldığı Youtube programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen İrem Derici, özellikle de aşk hayatındaki iddialarla bu süreçte sıkça gündeme geldi.

            Katıldığı programlarda cinsellikle ilgili ve erkeklerle ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren İrem Derici'nin şimdilerde aradığı aşkı bulduğu iddiaları sosyal medya ve magazin gündemini sallıyor. Ünlü şarkıcının, kendisi gibi popçu olan Cem Belevi ile Bodrum'da şimdilerde gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia ediliyor.

            GÖZ GÖZE DÜET

            Son dönemlerde İrem Derici ile Cem Belevi ikilisi sık sık yan yana görüntülenmeye başladı. Ardından düet yaptıkları bir parçayı sosyal medyadan paylaşan İrem Derici, o paylaşımıyla bu iddiaları adeta güçlendirdi.

            Cem Belevi ile "Alışıyor musun" ve "Alışamadım" parçalarında göz göze bakarak düet yapan İrem Derici, bir de bunun üzerine aşk iddialarının kendisine sorulmasıyla birlikte verdiği cevapla magazin ve sosyal medya gündemini salladı.

                "SKANDAL YARATMAK İSTİYORUM"

                Dilan Polat'ın doğum gününe katılan İrem Derici, burada ayaküstü kameralar karşısında röportaj verdi. Cem Belevi ile aşk iddialarının sorulması üzerine Derici "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız, yeni bir şey olursa söylerim. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim…" dedi.
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                Haberler Magazin İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu sonra da 'skandal istiyorum' dedi! Göz göze dize 'Alışıyor musun? Alışamıyorum…'
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