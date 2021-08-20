İrem Derici dişine göre sevgiliyi buldu sonra da 'skandal istiyorum' dedi! Göz göze dize 'Alışıyor musun? Alışamıyorum…' İrem Derici ile Cem Belevi aşkı mı yaşıyor sorusu ikiliyi yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarının yanıtını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Rıza Esendemir'le boşandıktan sonra Lider Şahin'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren İrem Derici, aşkta dikiş tutturamayanlarda. Öte yandan Cem Belevi, oyuncu Zehra Yılmaz'la evliliğinden eşiğinden dönmüştü. Peki ikili arasında neler oluyor?
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici ile meslektaşı Cem Belevi arasındaki aşk iddiaları gündem güne güçlenmeye devam ediyor. Objektiflere takılan İrem Derici'nin açıklamaları kafaları karıştırdı.
Ünlü popçu İrem Derici, Türkiye'de birçok başarılı şarkıya imza atmış adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Seslendirdiği parçaların yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen İrem Derici, bu kez meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.