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    • Magazin
    • 18.08.2021 20:58
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    • 18.08.2021 20:58
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    Ebru Şallı’ya haciz şoku! İkamet kaydını değiştirmedi ortalık karıştı Uğur Akkuş ile Harun Tan...

    Ebru Şallı’ya haciz şoku! Eski manken Ebru Şallı’nın 2019’da nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş hakkında icra işlemleri başlatıldı. Ancak Uğur Akkuş’a ulaşmaya çalışan haciz memurları, karşılarında Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan'ı buldu. İşte detaylar...

    DHA
    Ebru Şallı’ya haciz şoku!

    Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı.

    Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'u iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi. Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı.

    Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi. İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.

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