Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli?

BÜŞRA AYAYDIN'DAN AÇIKLAMA

21 yaşında tesettüre giren oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

Son olarak 'Siccin 3' filminde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, daha önce verdiği bir röportajda, "Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim. Hür irademle verdiğim bir karar. Belki de hayatımda verdiğim en anlamlı karar. Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için, o ayrı. Ama bir de şöyle bir hakikat var; fani olan şeyler var, baki olan şeyler var. Evet ben oyuncuyum, harika bir duygu, insanlar sokağa çıktığımda beni tanıyor. Yaşıtlarım yerimde olmak istiyor. Allah için kazancım da iyi. 23 yaşında pek az gencin yapabileceği yatırımları yaptım. Ama işte para, şöhret ve bu yaşadığımız dünya içimdeki maneviyatı dolduramadı. Bir şeyler hep eksik kaldı. O yüzden de böyle bir karar aldım. Başörtümle ben sanki tamamlandım, çok da memnunum aldığım karardan..."