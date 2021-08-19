Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli?

Büşra Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi'nde Selvi Çakır karakterine hayat veren Büşra Ayaydın'ın kim olduğu sorgulanıyor. Büşra Ayaydın katıldığı bir programda söylediği sözlerle gündem olmuştu. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'yle hatırlanan Büşra Ayaydın hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!
BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?
Fatma Büşra Ayaydın doğum tarihi 1994'tür. Ankara ilinde dünyaya gelen oyuncu lise yıllarında oyunculuk hayatına dahil oldu ve kısa zaman içerisinde kendisini geliştirerek günümüzün en beğenilen oyuncularından birisi haline geldi.
Büşra Ayaydın genç yaşına rağmen birçok başarılı projede rol almıştır. Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde rol almış olan oyuncu 1.70 boylarındadır.
Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Selvi Çakır karakterini canlandırmıştı.