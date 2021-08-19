Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.08.2021 14:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 14:44
    ABONE OL

    Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli?

    Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nde Selvi rolüyle hatırlanan Büşra Ayaydın’ın kim olduğu merak konusu oldu. Yaptığı son açıklamalarla gündem olan Büşra Ayaydın, katıldığı bir YouTube programında tesettürle nasıl buluştuğunu anlattı. Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın kızı olan Selvi Çakır karakteri tanınmıştı. Peki; Büşra Ayaydın kimdir?

    takvim.com.tr
    Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli?

    Büşra Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Kurtlar Vadisi'nde Selvi Çakır karakterine hayat veren Büşra Ayaydın'ın kim olduğu sorgulanıyor. Büşra Ayaydın katıldığı bir programda söylediği sözlerle gündem olmuştu. Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'yle hatırlanan Büşra Ayaydın hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

    BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

    Fatma Büşra Ayaydın doğum tarihi 1994'tür. Ankara ilinde dünyaya gelen oyuncu lise yıllarında oyunculuk hayatına dahil oldu ve kısa zaman içerisinde kendisini geliştirerek günümüzün en beğenilen oyuncularından birisi haline geldi.

    Büşra Ayaydın genç yaşına rağmen birçok başarılı projede rol almıştır. Canan, Derman, Hatırla Sevgili, En İyi Arkadaşım, Mavi Rüya ve Kurtlar Vadisi adlı projelerde rol almış olan oyuncu 1.70 boylarındadır.

    Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Selvi Çakır karakterini canlandırmıştı.

        BÜŞRA AYAYDIN'DAN AÇIKLAMA

        21 yaşında tesettüre giren oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim çünkü bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

        Son olarak 'Siccin 3' filminde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, daha önce verdiği bir röportajda, "Tesettüre girmiş olman oyunculuğunu etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

        "Dengede tutmaya çalışıyorum. Benim daha önce de belirli kurallarım vardı. Her teklifi, her projeyi kabul eden bir oyuncu değildim. Şimdi tabii bir de tesettür sorumluluğu girdi. Ama pişman değilim. Hür irademle verdiğim bir karar. Belki de hayatımda verdiğim en anlamlı karar. Oyunculuk bambaşka bir aşk benim için, o ayrı. Ama bir de şöyle bir hakikat var; fani olan şeyler var, baki olan şeyler var. Evet ben oyuncuyum, harika bir duygu, insanlar sokağa çıktığımda beni tanıyor. Yaşıtlarım yerimde olmak istiyor. Allah için kazancım da iyi. 23 yaşında pek az gencin yapabileceği yatırımları yaptım. Ama işte para, şöhret ve bu yaşadığımız dünya içimdeki maneviyatı dolduramadı. Bir şeyler hep eksik kaldı. O yüzden de böyle bir karar aldım. Başörtümle ben sanki tamamlandım, çok da memnunum aldığım karardan..."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
        Haberler Magazin Büşra Ayaydın kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Selvi’si Büşra Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli?
            SON DAKİKA