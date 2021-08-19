Teşkilat dizisinin Mete’si Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında?

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.





MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.

Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.