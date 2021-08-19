Teşkilat dizisinin Mete’si Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında?

Gündemde yoğun bir şekilde Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TRT 1'de yayınlanan fenomen dizi Teşkilat'ta Mete karakterine hayat veren başarılı oyuncudan üzücü bir haber geldi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Mesut Akusta'nın hayranları merakla son durumu araştırmaya başladı. Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?
MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.
Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
MESUT AKUSTA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir. Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.
Ayrıca 14 Ocak 2011 tarihinde kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.
2021: Teşkilat - Mete
2020: Babil - Süleyman
2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf
2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu
2018: Börü - İrfan Aladağ
2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- (Natocu) Ekrem Yıldıran
2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"
2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret
2016: Köroğlu - Bolu Beyi