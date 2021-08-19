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    • Magazin
    • 20.08.2021 08:53
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    • 20.08.2021 09:41
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    Teşkilat dizisinin Mete’si Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında?

    Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, sevenlerini oldukça üzen bu haber sonrasında hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında?

    Gündemde yoğun bir şekilde Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TRT 1'de yayınlanan fenomen dizi Teşkilat'ta Mete karakterine hayat veren başarılı oyuncudan üzücü bir haber geldi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Mesut Akusta'nın hayranları merakla son durumu araştırmaya başladı. Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

    MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

    Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

    MESUT AKUSTA KİMDİR?

    Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.

    Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

    MESUT AKUSTA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

    Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir. Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.

    Ayrıca 14 Ocak 2011 tarihinde kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

    2021: Teşkilat - Mete

    2020: Babil - Süleyman

    2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf

    2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu

    2018: Börü - İrfan Aladağ

    2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- (Natocu) Ekrem Yıldıran

    2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"

    2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret

    2016: Köroğlu - Bolu Beyi

        2015: Kanlı Postal - Komutan Esat

        2013: Karagül- Kendal Şamverdi

        Videoyu Oynat
        2011: Ay Tutulması- Şevket

        2009: Ezel

        2009: Umut- Turan Bey

        2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

        2008: İpsiz Recep- Şerif

        2007: Sessiz Fırtına

        2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur

        2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

        2003: Kurşun Yarası- Rıza

        2001: Benimle Evlenir Misin?

        2001: Güz Gülleri

        1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

        1998: Affet Bizi Hocam

        1998: Deli Yürek- Burhan

        1993: Son Söz Sevginin
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