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    • 20.08.2021 09:42
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    Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzücü haber! Beyin kanaması geçirdi...

    Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

    Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın Ankara'da evinde beyin kanaması geçirdiği bildirildi.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
    Ailesinin ihbarı ile Ankara'nın Çankaya ilçesindeki adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

    DURUMUNU EŞİ DUYURDU: DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN
    Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

    Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

    MESUT AKUSTA KİMDİR?
    Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.

        Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

        MESUT AKUSTA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
        Mesut Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir. Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerden sonra 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol aldı.

        Ayrıca 14 Ocak 2011 tarihinde kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

        2021: Teşkilat - Mete

        2020: Babil - Süleyman

        2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf

        2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu

        2018: Börü - İrfan Aladağ

        2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- (Natocu) Ekrem Yıldıran

        2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"

        2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret

        2016: Köroğlu - Bolu Beyi

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