Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzücü haber! Beyin kanaması geçirdi...

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın Ankara'da evinde beyin kanaması geçirdiği bildirildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Ailesinin ihbarı ile Ankara'nın Çankaya ilçesindeki adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.
DURUMUNU EŞİ DUYURDU: DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN
Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da doğmuştur.