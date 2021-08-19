Her hafta Perşembe günü STAR TV'de yeni bölümü yayımlanan Kazara Aşk dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Ağustos Perşembe günü Star TV'nin yayın akışında Kazara Aşk dizisinin yer almadığı görüldü. Kazara Aşk dizisinin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Kazara Aşk bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölüm olmayacak mı? İşte fenomen dizinin yeni bölümü hakkında detaylar...