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    • Magazin
    • 19.08.2021 12:33
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    • 19.08.2021 12:33
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    Kazara Aşk bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe günü Kazara Aşk yeni bölüm olmayacak mı?

    Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk'ın bu akşam ekranlarda olmayacağı konuluşuyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Kazara Aşk bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölüm olmayacak mı?'' şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk dizisinin yeni bölümü hakkında son dakika gelişmeler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölüm olmayacak mı?

    Her hafta Perşembe günü STAR TV'de yeni bölümü yayımlanan Kazara Aşk dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Ağustos Perşembe günü Star TV'nin yayın akışında Kazara Aşk dizisinin yer almadığı görüldü. Kazara Aşk dizisinin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Kazara Aşk bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ağustos Perşembe Kazara Aşk yeni bölüm olmayacak mı? İşte fenomen dizinin yeni bölümü hakkında detaylar...

    KAZARA AŞK BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Kazara Aşk dizisinin 8. bölümünün bu akşam Star TV ekranlarında yayımlanması bekleniyordu. Dizinin yeni bölümünün 26 Ağustos'ta yayımlanacağı duyuruldu. Kazara Aşk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kazara Aşk takipçileri,Bu Perşembe yapılacak Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşması nedeniyle yeni bölümümüz 26 Ağustos Perşembe sizlerleHaftaya görüşmek dileğiyle..." ifadelerine yer verdi.

    19 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ KAZARAAŞK YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI?

    Star TV ekranda bugün yani 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Randers - Galatasaray Uefa Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması olacak. Maçın saat 20:00 'da başlaması nedeniyle Kazara Aşk dizisinin diğer haftaya ertelendiği belirtildi.

        KAZARA AŞK KADROSUNDA KİMLER VAR?

        Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;

        Ümit Kantarcılar

        Sude Zülal Güler

        Uğur Çavuşoğlu

        Servet Pandur

        Selin Işık

        Sadi Celil Cengiz

        Aycan Koptur

        Burak Tamdoğan

        Deniz Altan

        Burakhan Yılmaz

        Ali Haydar Çataltepe

        Öykü Candanadam

        Çağdaş Tekin

        Nermin Aslan

        Nalan Örgüt

        Billur Pınar Yılmaz
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