Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri fena 'bu ikili ne alaka' demeyin! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Tuğba'nın... Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.