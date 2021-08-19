Bir Zamanlar Çukurova'dan teklif götürüldü yuvaya resmen geri dönüyor! Ayrılan isim için flaş adım

Yapım şirketi TİMS&B Productions tarafından Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan isim için önemli bir hamle yapıldı. ATV'de fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonunda kadroya veda eden ünlü isimlerin yeni adresleri netleşiyor. Projede Hünkar Yaman karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Vahide Perçin'in yeni projesi heyecan yaratacak. Çukurova'dan ayrıldıktan sonraki 9 aylık süreçte herhangi bir projede yer almayan ünlü oyuncunun yeni projesi netleşti. Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu Vahide Perçin'in Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcılığını üstlenen TİMS&B ile anlaştığı bilgisi verildi.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin 8 aydır herhangi bir projede yer almamıştı.
HÜNKAR YAMAN EFSANESİ
Dizide Hünkar Yaman karakteri Behice tarafından bıçaklanarak öldürülmüş ve bu gelişme başta Ali Rahmet Fekeli ve Demir Yaman olmak üzere herkesi yıkmıştı.
Bir Zamanlar Çukurova'dan feci sonla ayrılan Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.