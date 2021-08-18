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    • Magazin
    • 18.08.2021 10:31
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    • 18.08.2021 10:31
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    Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle yıldızı parlamıştı! Yeşilçam bir emektarını daha yitirdi Ali İnce hayatını kaybetti

    Yeşilçam bir emektarını daha kaybetti. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı, oyuncu kadrosunda Ayşen Gruda, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, İhsan Yüce, İlyas Salman gibi isimleri bulunduran Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nda, Ayşen Gruda'nın boyacılık yapan kardeşini canlandıran ve aynı zamanda pek çok filmde set amirliği görevini yapan Ali İnce hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden emektar oyuncu, bugün Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

    Bir Yeşilçam emektarına daha veda! Çöpçüler Kralı’nın...

    Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle yıldızı parlamıştı! Yeşilçam bir emektarını daha yitirdi Ali İnce hayatını kaybetti... Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı'nda rol alan Ali İnce, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çöpçüler Kralı başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol alan yan oyunculardan Ali İnce, İstanbul'da defnedilecek.

    Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandıran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali İnce'den acı haber geldi. Usta oyuncu, 62 yaşında hayatını kaybetti.

    Yeşilçam filmlerinin bir çoğunda görünen aynı zamanda o dönemde set amirliği görevini üstlenen Ali İnce hayatını kaybetti.

        Ali İnce'nin cenazesi, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        ALİ İNCE KİMDİR?

        Ali İnce, 1 Ocak 1959'da dünyaya gelmiştir. 1977 Yılında Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandırmıştır.

        Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinde de rol alan Ali İnci'nin yer aldığı diğer yapımlarsa şöyle;

            Ortadirek Şaban (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri), 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban)
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            Haberler Magazin Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle yıldızı parlamıştı! Yeşilçam bir emektarını daha yitirdi Ali İnce hayatını kaybetti
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