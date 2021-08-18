Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle yıldızı parlamıştı! Yeşilçam bir emektarını daha yitirdi Ali İnce hayatını kaybetti... Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı'nda rol alan Ali İnce, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çöpçüler Kralı başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol alan yan oyunculardan Ali İnce, İstanbul'da defnedilecek.
Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Gruda'nın kardeşlerinden boyacı rolünü canlandıran Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ali İnce'den acı haber geldi. Usta oyuncu, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam filmlerinin bir çoğunda görünen aynı zamanda o dönemde set amirliği görevini üstlenen Ali İnce hayatını kaybetti.