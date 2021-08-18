Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmiyle yıldızı parlamıştı! Yeşilçam bir emektarını daha yitirdi Ali İnce hayatını kaybetti... Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı'nda rol alan Ali İnce, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çöpçüler Kralı başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol alan yan oyunculardan Ali İnce, İstanbul'da defnedilecek.